***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.01.2024 15:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 26.01.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243016
BIST
'
17:088.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 156,70
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0830,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0754
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0832,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1070
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:081.973,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TARKM
|742,50
|679.475.540
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.566.149
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.310.073
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|40,98
|86.294.982
|% -9,09
|
|SAMAT
|51,05
|206.861.335
|% -5,99
|
|QUAGR
|4,10
|1.723.214.531
|% -4,87
|
|THYAO
|258,00
|9.595.039.938
|% 2,28
|
|EKGYO
|10,20
|3.938.343.523
|% 6,14
|
|GUBRF
|147,20
|3.886.952.152
|% 5,90
|
|TCELL
|70,20
|3.771.069.106
|% 4,85
|
|EREGL
|43,24
|3.580.953.213
|% 0,98
|
|QUAGR
|4,10
|1.723.214.531
|% -4,87
|
|EKGYO
|10,20
|3.938.343.523
|% 6,14
|
|ZOREN
|4,49
|723.474.551
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,80
|3.129.740.604
|% 0,46
|
|ISCTR
|25,22
|3.160.563.652
|% 1,78
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3094
|30,3178
|% 0,25
|
|Euro
|32,9716
|32,9903
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5341
|38,7273
|% 0,54
|
|Frank
|34,9908
|35,2016
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0578
|8,0982
|% 0,18
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|906,15
|907,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,09
|949,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,28
|2.023,65
|% 0,66
|