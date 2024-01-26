***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.01.2024 15:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 26.01.2024 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243017
BIST
'
17:088.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 156,70
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0830,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0746
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0832,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0946
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:081.973,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
|
|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
|
|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
|
|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3094
|30,3178
|% 0,25
|
|Euro
|32,9716
|32,9903
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5243
|38,7175
|% 0,51
|
|Frank
|34,9902
|35,2010
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0576
|8,0980
|% 0,18
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|909,39
|910,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,40
|952,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,70
|2.023,07
|% 0,66
|