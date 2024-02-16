***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.02.2024 17:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 16.02.2024 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250091
BIST
'
17:499.248
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,70
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4930,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1095
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8360
En Düşük
30,2546
17:4933,1841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0339
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:491.979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:49
|AKSUE
|14,00
|3.290.358
|% 104,68
|
|TKNSA
|44,00
|713.707.411
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|196.443.431
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.837.636
|% 9,99
|
|GLRYH
|15,31
|148.374.435
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,03
|408.149.707
|% -8,38
|
|EYGYO
|11,26
|188.942.524
|% -7,70
|
|MAALT
|1.208,00
|281.630.737
|% -7,29
|
|EREGL
|49,20
|15.780.080.646
|% 4,50
|
|SASA
|44,36
|8.275.855.252
|% 0,45
|
|THYAO
|282,50
|7.375.543.844
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,38
|6.769.122.025
|% -0,88
|
|ISCTR
|27,82
|5.997.718.798
|% 0,43
|
|ZOREN
|5,81
|4.891.563.569
|% 9,83
|
|EREGL
|49,20
|15.780.080.646
|% 4,50
|
|EKGYO
|10,57
|2.740.461.845
|% 1,34
|
|KRDMD
|29,38
|6.769.122.025
|% -0,88
|
|ISCTR
|27,82
|5.997.718.798
|% 0,43
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8214
|30,8348
|% 0,36
|
|Euro
|33,1730
|33,1841
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,6093
|38,8030
|% 0,06
|
|Frank
|34,7923
|35,0019
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1955
|8,2366
|% 0,28
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|899,78
|901,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|956,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,56
|1.998,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de