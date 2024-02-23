***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.02.2024 08:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 22.02.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251472
BIST
'
10:439.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,85
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4331,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0969
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4333,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0588
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:432.020,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,46
|Açılış
|: 2.020,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SMART
|57,20
|126.387.519
|% 10,00
|
|YEOTK
|280,50
|701.469.358
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|35.939.863
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|KENT
|739,50
|6.936.072
|% 9,96
|
|AYCES
|1.111,00
|12.338.766
|% -9,97
|
|ARASE
|80,00
|59.789.485
|% -5,33
|
|ETYAT
|14,50
|3.766.862
|% -5,23
|
|AVHOL
|56,80
|17.476.376
|% -5,02
|
|BAYRK
|41,94
|35.899.528
|% -4,68
|
|THYAO
|286,50
|1.607.846.949
|% 0,53
|
|EREGL
|47,18
|1.316.838.948
|% -2,08
|
|MIATK
|71,40
|861.199.508
|% 0,92
|
|KONTR
|307,75
|801.165.810
|% 2,41
|
|ISCTR
|28,40
|789.324.315
|% -1,73
|
|TSPOR
|1,84
|212.452.387
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,10
|259.568.671
|% 1,84
|
|EREGL
|47,18
|1.316.838.948
|% -2,08
|
|ISCTR
|28,40
|789.324.315
|% -1,73
|
|EKGYO
|11,37
|295.819.330
|% 0,62
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0805
|31,0849
|% 0,31
|
|Euro
|33,6807
|33,6930
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,2487
|39,4456
|% 0,35
|
|Frank
|35,1631
|35,3750
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2669
|8,3083
|% 0,36
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|898,99
|900,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,27
|971,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,24
|83,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,46
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.20 ) 9, 948
-
10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSPOR, GUSGR
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, MIATK
-
10:35XU100
Endeks 9, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 17, 908.00 milyon TL de
-
10:35ACSEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 181.50 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 088 adet işlem