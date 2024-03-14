***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.03.2024 16:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 14.03.2024 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) 'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258799
BIST
'
16:378.919
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,63
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3732,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0847
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3735,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0452
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:372.232,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,02
|Açılış
|: 2.232,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.230,77
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DMSAS
|6,39
|553.363
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|184.053.250
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|187.964.681
|% -9,97
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|AGHOL
|263,00
|438.806.412
|% -7,39
|
|DESPC
|55,00
|93.331.363
|% -7,33
|
|THYAO
|273,00
|5.130.268.168
|% 0,37
|
|LMKDC
|36,12
|2.557.182.542
|% 9,19
|
|OBAMS
|50,55
|2.500.882.387
|% 3,16
|
|TUPRS
|165,20
|2.364.518.169
|% 1,23
|
|JANTS
|258,00
|2.258.542.765
|% 1,57
|
|ISCTR
|10,48
|1.945.531.077
|% -1,13
|
|EKGYO
|10,88
|1.341.998.034
|% 1,30
|
|ZOREN
|5,20
|537.952.504
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.708.587.395
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.207.321
|% -1,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1234
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1732
|35,1896
|% 0,07
|
|Sterlin
|41,4057
|41,6132
|% -0,56
|
|Frank
|36,7688
|36,9531
|% -0,68
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,02
|25,05
|% 0,66
|
|Platin
|932,26
|934,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,23
|1.094,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,96
|2.163,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
-
16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem