***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.03.2024 13:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 15.03.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
T
ürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259131
BIST
'
15:058.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,12
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0532,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0905
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0535,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0324
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:052.240,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,85
|Açılış
|: 2.240,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DOBUR
|196,10
|72.337.030
|% 9,98
|
|REEDR
|62,85
|2.558.039.551
|% 9,97
|
|ARTMS
|65,60
|243.259.346
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|47.283.257
|% -9,98
|
|DGATE
|47,42
|29.842.326
|% -8,28
|
|MTRKS
|77,00
|81.858.278
|% -7,89
|
|KLRHO
|49,26
|40.897.058
|% -6,88
|
|THYAO
|271,00
|3.137.576.972
|% -0,28
|
|ASTOR
|101,50
|2.765.305.327
|% -3,52
|
|REEDR
|62,85
|2.558.039.551
|% 9,97
|
|MIATK
|71,95
|2.156.991.948
|% 1,34
|
|EREGL
|44,72
|1.989.627.159
|% 0,86
|
|ISCTR
|10,41
|920.706.214
|% 0,19
|
|ZOREN
|5,13
|312.930.332
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,89
|605.400.644
|% -0,09
|
|ADESE
|2,81
|152.647.817
|% 1,08
|
|EREGL
|44,72
|1.989.627.159
|% 0,86
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2108
|32,2201
|% 0,28
|
|Euro
|35,1321
|35,1430
|% 0,09
|
|Sterlin
|41,2816
|41,4886
|% -0,08
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,16
|% 0,66
|
|Platin
|940,29
|943,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.092,01
|1.096,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,80
|2.163,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 16 kaybederek (% -0.49 ) 9, 388
-
15:20XU100
Endeks 8, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 40, 629.00 milyon TL de
-
15:20DOFER
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 241 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 601, 370 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 601, 370 adet işlem