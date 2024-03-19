***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.03.2024 15:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 19.03.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
T
ürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260191
BIST
'
16:388.908
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 190,14
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3832,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0650
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3835,1515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0312
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:382.239,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,94
|Açılış
|: 2.239,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:38
|AKENR
|7,26
|12.207.349
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.790.839
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.380.608
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|623.083.787
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|MARKA
|104,40
|46.105.550
|% -10,00
|
|PEKGY
|21,50
|640.268.606
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.229.297
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,35
|1.755.981.846
|% -9,65
|
|BJKAS
|66,35
|462.061.433
|% -9,36
|
|THYAO
|278,00
|7.749.311.677
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,20
|3.806.263.933
|% 4,24
|
|YKBNK
|23,48
|3.316.764.188
|% 6,53
|
|REEDR
|59,10
|2.824.097.992
|% 6,01
|
|EREGL
|44,32
|2.758.966.244
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,33
|1.852.282.120
|% 1,91
|
|ISCTR
|10,78
|2.603.854.629
|% 4,36
|
|YKBNK
|23,48
|3.316.764.188
|% 6,53
|
|MOGAN
|19,14
|2.681.870.110
|% -6,36
|
|EKGYO
|10,63
|1.329.718.457
|% 0,85
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3424
|32,3453
|% 0,20
|
|Euro
|35,1401
|35,1515
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1197
|42,3308
|% -0,23
|
|Frank
|37,3803
|37,5676
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8495
|8,8939
|% 0,07
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,25
|898,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,49
|1.007,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,04
|2.151,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 245, 89 artarak (% 2.65 ) 9, 542
-
16:52XU100
Endeks 8, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 67, 679.00 milyon TL de
-
16:52GRSEL
Yüzde 5.97 oranında artışla 74.50 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 176 adet işlem
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de