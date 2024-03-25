***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.03.2024 15:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 25.03.2024 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) 'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261958
BIST
'
17:199.105
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,08
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1932,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1808
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1934,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2521
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:192.252,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.252,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|JANTS
|374,00
|1.722.065.792
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|64.341.710
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.678.050
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.863.598
|% -9,55
|
|RALYH
|122,00
|86.906.777
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.726.315.928
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|AKBNK
|46,52
|4.684.224.842
|% 1,53
|
|KCHOL
|200,30
|4.392.712.013
|% 2,82
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|ODAS
|9,39
|1.974.548.572
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,87
|1.520.881.484
|% -1,60
|
|PETKM
|23,78
|2.809.359.578
|% 3,66
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1454
|32,1487
|% 0,57
|
|Euro
|34,8344
|34,8546
|% 0,73
|
|Sterlin
|41,0443
|41,2501
|% -0,51
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|910,94
|912,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,98
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,12
|2.177,36
|% 0,66
|