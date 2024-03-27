***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.03.2024 16:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 27.03.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
T
ürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263192
BIST
'
17:088.821
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,70
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0832,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2743
En Düşük
32,1073
17:0835,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2491
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:082.273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,50
|Açılış
|: 2.275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TETMT
|13.200,00
|45.630.440
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|846.008.353
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.179.544
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.270.614.434
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|81.063.733
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.344.885
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.632.251
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.183.311
|% -9,96
|
|THYAO
|284,00
|7.439.988.950
|% -0,44
|
|PETKM
|20,12
|4.454.198.782
|% -5,54
|
|ASELS
|56,00
|3.406.957.458
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,83
|3.205.492.857
|% -2,61
|
|YKBNK
|26,46
|3.173.020.405
|% -0,68
|
|ZOREN
|5,55
|1.675.472.936
|% 2,02
|
|ISCTR
|10,83
|3.205.492.857
|% -2,61
|
|PETKM
|20,12
|4.454.198.782
|% -5,54
|
|EKGYO
|9,49
|1.669.571.357
|% 1,82
|
|YKBNK
|26,46
|3.173.020.405
|% -0,68
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2692
|32,2743
|% 0,31
|
|Euro
|35,0913
|35,1132
|% 0,71
|
|Sterlin
|41,0067
|41,2122
|% 0,23
|
|Frank
|35,8684
|36,0482
|% 0,08
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,02
|972,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,07
|85,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,31
|2.192,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:24EUHOL
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 420, 628 adet işlem
-
17:23DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 243 adet işlem
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem