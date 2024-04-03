***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.04.2024 15:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 03.04.2024 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
T
ürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266318
BIST
'
15:498.976
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -64,40
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4931,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1053
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4934,4818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0678
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:492.334,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -15,57
|Açılış
|: 2.334,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:49
|PATEK
|117,70
|653.731.764
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.474.727.014
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|117.049.816
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|965.871.910
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|308.102.221
|% -9,98
|
|SELVA
|13,82
|161.398.146
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.598.715
|% -9,97
|
|THYAO
|297,25
|8.139.579.993
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,66
|4.248.774.189
|% 2,01
|
|SAHOL
|81,45
|2.962.139.382
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.741.086.653
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,90
|2.696.682.721
|% -6,77
|
|ZOREN
|5,50
|2.741.086.653
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,66
|4.248.774.189
|% 2,01
|
|PEKGY
|10,09
|965.871.910
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|785.596.954
|% 1,01
|
|YKBNK
|27,78
|2.349.561.090
|% -4,27
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9368
|31,9417
|% -0,33
|
|Euro
|34,4708
|34,4818
|% -0,20
|
|Sterlin
|39,9794
|40,1798
|% -1,42
|
|Frank
|34,9803
|35,1556
|% -1,50
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,36
|26,39
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,91
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.272,38
|2.272,73
|% 0,66
|