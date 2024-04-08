***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2024 16:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 08.04.2024 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
T
ürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270523
BIST
'
16:549.751
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 132,00
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:5432,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0457
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:5434,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2142
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:542.405,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,60
|Açılış
|: 2.405,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ODINE
|75,35
|423.365.012
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.619.076
|% 10,00
|
|MEGMT
|44,24
|263.384.753
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.854.873
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.209.808
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.214.811
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.307.750.971
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,40
|304.889.366
|% -5,11
|
|THYAO
|308,75
|8.999.276.309
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,81
|4.668.378.463
|% 0,39
|
|TUPRS
|181,70
|3.544.707.845
|% 1,11
|
|VAKBN
|17,27
|3.161.785.025
|% 3,79
|
|YKBNK
|30,64
|3.116.254.568
|% 1,46
|
|ISCTR
|12,81
|4.668.378.463
|% 0,39
|
|VAKBN
|17,27
|3.161.785.025
|% 3,79
|
|ZOREN
|5,83
|1.030.083.574
|% 1,39
|
|EKGYO
|10,42
|1.702.754.484
|% 5,47
|
|HALKB
|16,54
|2.484.923.387
|% 9,90
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0507
|32,0775
|% 0,19
|
|Euro
|34,9219
|35,0019
|% 0,72
|
|Sterlin
|40,6262
|40,8299
|% 0,74
|
|Frank
|35,4947
|35,6726
|% 0,33
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,41
|27,45
|% 0,66
|
|Platin
|956,96
|959,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,65
|1.038,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,49
|90,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.324,88
|2.325,26
|% 0,66
|