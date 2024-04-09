***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.04.2024 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 15.04.2024 vadeli % 5,5 oran ile ters ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271476
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1958
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3534,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0531
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.448,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 42,59
|Açılış
|: 2.447,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.052.370.269
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.415.794
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.340.010
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|27.824.515
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|93.536.861
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|104.825.768
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|133.874.712
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.375.062
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.633.938
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.420.106.166
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.142.418.421
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.192.147.708
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.002.557.465
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.705.916.571
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.142.418.421
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|929.467.198
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|408.778.622
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.192.147.708
|% 2,67
|
|HALKB
|16,64
|1.000.433.289
|% 0,54
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1834
|32,1898
|% 0,61
|
|Euro
|34,9667
|34,9775
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,0537
|41,2594
|% 0,98
|
|Frank
|35,8659
|36,0456
|% 1,08
|
|Riyal
|8,6411
|8,6844
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,12
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|980,33
|981,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,93
|1.064,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,66
|90,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,33
|2.363,71
|% 0,66
|