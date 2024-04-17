***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.04.2024 16:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 17.04.2024 vadeli % 5,5 oran ile ters ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273802
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0524
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0823
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.499,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,29
|Açılış
|: 2.499,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.365.693
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|232.939.783
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.004.317
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.602.667
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.752.922
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|84.955.656
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|311.776.138
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.536.306
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|261.513.681
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.884.013.571
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.688.448.493
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.882.565.022
|% 0,82
|
|TUPRS
|186,50
|4.427.275.803
|% 0,27
|
|ENTRA
|14,05
|3.892.586.679
|% -5,39
|
|ISCTR
|12,26
|4.882.565.022
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,87
|2.204.572.335
|% 2,62
|
|ENTRA
|14,05
|3.892.586.679
|% -5,39
|
|EKGYO
|10,20
|2.165.822.938
|% -4,67
|
|YKBNK
|30,58
|5.688.448.493
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4926
|32,5023
|% 0,16
|
|Euro
|34,5977
|34,6242
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4743
|40,6771
|% 0,28
|
|Frank
|35,6039
|35,7824
|% 0,08
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,51
|28,54
|% 0,66
|
|Platin
|951,77
|953,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,84
|1.040,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,24
|89,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,19
|2.384,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
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17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem