GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 23:17
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.212.395 8.787.977
Net Dönem Karı (Zararı)
4.347.110 8.986.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.565.955 -9.536.981
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -88.246 -130.635
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-178.950 -10.077.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.218.539 847.086
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -80.220 -175.696
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.262.774 9.032.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
630.665 -1.628.126
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.228.941 1.051.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.861.050 9.608.531
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.043.929 8.481.646
Alınan Temettü
12 80.220 175.696
Alınan Faiz
12 88.246 130.635
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.030.954 -18.487.050
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.508.877 32.460.627
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -25.539.831 -50.947.677
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-818.559 -9.699.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
178.950 10.077.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-639.609 378.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.847.547 1.468.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.207.938 1.847.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.208.368 1.847.955
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 1.000.628 0
Takas Alacakları
5 0 1.631.295
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 8.132.358 10.774.889
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.341.354 14.254.139
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 1.827.159
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 641.907 43.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
641.907 1.870.848
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.699.447 12.383.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.383.291 21.883.790
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.347.110 8.986.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.508.877 32.460.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -25.539.831 -50.947.677
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.699.447 12.383.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 88.246 129.541
Temettü Gelirleri
12 80.220 175.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.117.265 18.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.218.539 -847.086
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 178.950 10.077.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 2.730
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.683.220 9.556.624
Yönetim Ücretleri
8 -236.485 -474.384
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -52.471 -39.334
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.029
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.477 -3.969
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.826 -31.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -18.743 -13.201
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-336.110 -570.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.347.110 8.986.551
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.347.110 8.986.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.347.110 8.986.551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842066


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 15,62 35.878.065 % 10,00  
BRISA 9,46 53.587.772 % 10,00  
OYAYO 5,61 55.304.570 % 10,00  
EGCYH 0,44 968.369 % 10,00  
MAALT 76,55 10.836.434 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7740 8,8180 % 1,54  
Frank 7,2096 7,2531 % 1,42  
Riyal 1,8548 1,8641 % 0,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.688 0,38  
Altın Gr. 378 378 -4,57  
Cumhuriyet 2.423 2.483 -28,90  
Tam 2.486 2.544 -29,60  
Yarım 1.211 1.244 -14,50  
Çeyrek 608 622 -7,20  
Gümüş.Ons 14,95 14,98 0,00  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,00  
B. Petrol 26,75 26,75 0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru