***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.212.395 8.787.977Net Dönem Karı (Zararı)4.347.110 8.986.551NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.565.955 -9.536.981Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -88.246 -130.635Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-178.950 -10.077.736Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.218.539 847.086Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -80.220 -175.696İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.262.774 9.032.076Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler630.665 -1.628.126Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.228.941 1.051.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.861.050 9.608.531FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.043.929 8.481.646Alınan Temettü12 80.220 175.696Alınan Faiz12 88.246 130.635Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.030.954 -18.487.050Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 18.508.877 32.460.627Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -25.539.831 -50.947.677Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-818.559 -9.699.073Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi178.950 10.077.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-639.609 378.663DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.847.547 1.468.884DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.207.938 1.847.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.208.368 1.847.955Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 1.000.628 0Takas Alacakları5 0 1.631.295Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 8.132.358 10.774.889Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR10.341.354 14.254.139YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 0 1.827.159Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 641.907 43.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)641.907 1.870.848TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.699.447 12.383.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.383.291 21.883.790Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.347.110 8.986.551Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 18.508.877 32.460.627Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -25.539.831 -50.947.677TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9.699.447 12.383.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 88.246 129.541Temettü Gelirleri12 80.220 175.696Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.117.265 18.007Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.218.539 -847.086Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 178.950 10.077.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 2.730ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.683.220 9.556.624Yönetim Ücretleri8 -236.485 -474.384Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -52.471 -39.334MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.029Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -2.477 -3.969Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.826 -31.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -18.743 -13.201ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-336.110 -570.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.347.110 8.986.551FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.347.110 8.986.551DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.347.110 8.986.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842066BIST