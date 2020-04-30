***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.212.395 8.787.977
Net Dönem Karı (Zararı)
4.347.110 8.986.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.565.955 -9.536.981
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -88.246 -130.635
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-178.950 -10.077.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.218.539 847.086
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -80.220 -175.696
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.262.774 9.032.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
630.665 -1.628.126
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.228.941 1.051.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.861.050 9.608.531
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.043.929 8.481.646
Alınan Temettü
12 80.220 175.696
Alınan Faiz
12 88.246 130.635
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.030.954 -18.487.050
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.508.877 32.460.627
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -25.539.831 -50.947.677
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-818.559 -9.699.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
178.950 10.077.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-639.609 378.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.847.547 1.468.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.207.938 1.847.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.208.368 1.847.955
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 1.000.628 0
Takas Alacakları
5 0 1.631.295
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 8.132.358 10.774.889
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.341.354 14.254.139
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 1.827.159
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 641.907 43.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
641.907 1.870.848
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.699.447 12.383.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.383.291 21.883.790
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.347.110 8.986.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.508.877 32.460.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -25.539.831 -50.947.677
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.699.447 12.383.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 88.246 129.541
Temettü Gelirleri
12 80.220 175.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.117.265 18.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.218.539 -847.086
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 178.950 10.077.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 2.730
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.683.220 9.556.624
Yönetim Ücretleri
8 -236.485 -474.384
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -52.471 -39.334
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.029
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.477 -3.969
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.826 -31.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -18.743 -13.201
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-336.110 -570.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.347.110 8.986.551
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.347.110 8.986.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.347.110 8.986.551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842066
BIST