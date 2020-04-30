***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.399.987 162.059.357Net Dönem Karı (Zararı)117.634.273 112.767.619NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-144.725.789 -136.842.171Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -146.877.356 -126.976.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 2.151.567 -9.865.603İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.385.853 59.157.341Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 14.046Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler211.921 -75.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.597.774 59.218.802FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.477.369 35.082.789Alınan Faiz12 146.877.356 126.976.568FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.957.020 -242.610.782Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.726.719.517 13.950.910.454Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.899.676.537 -14.193.521.236YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.557.033 -80.551.425Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.557.033 -80.551.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 54.683.400 135.234.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 126.367 54.683.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 193.459 55.079.849Ters Repo Alacakları5 108.267.092 57.077.602Finansal Varlıklar19 619.392.317 670.806.243TOPLAM VARLIKLAR727.852.868 782.963.694YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 10 2.072Diğer Borçlar5 1.684.348 1.470.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.684.358 1.472.437TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)726.168.510 781.491.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)781.491.257 911.334.420Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 117.634.273 112.767.619Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.726.719.517 13.950.910.454Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.899.676.537 -14.193.521.236TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)726.168.510 781.491.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 146.877.356 126.454.022Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -10.045.995 -6.481.233Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -2.151.567 9.865.603Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 14.681 159ESAS FAALİYET GELİRLERİ134.694.475 129.838.551Yönetim Ücretleri8 -15.934.678 -15.964.989Saklama Ücretleri8 -562.475 -557.088Denetim Ücretleri8 -9.084 -8.132Kurul Ücretleri8 -130.827 -153.297Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -366.192 -297.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -56.946 -89.881ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-17.060.202 -17.070.932ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.634.273 112.767.619NET DÖNEM KARI (ZARARI)117.634.273 112.767.619DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)117.634.273 112.767.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842067BIST