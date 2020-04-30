***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.399.987 162.059.357
Net Dönem Karı (Zararı)
117.634.273 112.767.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-144.725.789 -136.842.171
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -146.877.356 -126.976.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.151.567 -9.865.603
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.385.853 59.157.341
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 14.046
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
211.921 -75.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.597.774 59.218.802
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.477.369 35.082.789
Alınan Faiz
12 146.877.356 126.976.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.957.020 -242.610.782
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.726.719.517 13.950.910.454
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.899.676.537 -14.193.521.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.557.033 -80.551.425
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.557.033 -80.551.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 54.683.400 135.234.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 126.367 54.683.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 193.459 55.079.849
Ters Repo Alacakları
5 108.267.092 57.077.602
Finansal Varlıklar
19 619.392.317 670.806.243
TOPLAM VARLIKLAR
727.852.868 782.963.694
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 10 2.072
Diğer Borçlar
5 1.684.348 1.470.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.684.358 1.472.437
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
726.168.510 781.491.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
781.491.257 911.334.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 117.634.273 112.767.619
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.726.719.517 13.950.910.454
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.899.676.537 -14.193.521.236
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
726.168.510 781.491.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 146.877.356 126.454.022
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -10.045.995 -6.481.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.151.567 9.865.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.681 159
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
134.694.475 129.838.551
Yönetim Ücretleri
8 -15.934.678 -15.964.989
Saklama Ücretleri
8 -562.475 -557.088
Denetim Ücretleri
8 -9.084 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -130.827 -153.297
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -366.192 -297.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -56.946 -89.881
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.060.202 -17.070.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.634.273 112.767.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
117.634.273 112.767.619
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
117.634.273 112.767.619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842067
BIST