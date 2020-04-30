***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.455.969 244.803.644
Net Dönem Karı (Zararı)
33.692.397 41.195.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.448.642 -46.756.404
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -39.369.864 -55.734.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.078.778 8.977.743
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-92.069.588 194.385.654
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 4.944
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
156.407 -381.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-92.225.995 194.761.999
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-100.825.833 188.824.770
Alınan Faiz
12 39.369.864 55.978.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.767.846 -293.113.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 207.761.352 176.208.362
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -146.993.506 -469.322.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-688.123 -48.310.338
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-688.123 -48.310.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.044.467 55.354.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.356.344 7.044.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 6.373.189 7.076.283
Ters Repo Alacakları
5 20.012.493 7.004.531
Finansal Varlıklar
19 200.006.738 117.694.956
TOPLAM VARLIKLAR
226.392.420 131.775.770
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 147 187
Diğer Borçlar
5 386.309 229.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
386.456 230.049
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
226.005.964 131.545.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
131.545.721 383.464.183
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 33.692.397 41.195.520
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 207.761.352 176.208.362
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -146.993.506 -469.322.344
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
226.005.964 131.545.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 39.369.864 55.734.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-5.873.159 255.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.078.778 -8.977.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.575.485 47.011.684
Yönetim Ücretleri
8 -2.626.477 -5.466.400
Saklama Ücretleri
8 -98.263 -172.031
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.130
Kurul Ücretleri
8 -32.043 -54.269
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -94.950 -72.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.247 -42.436
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.883.088 -5.816.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.692.397 41.195.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.692.397 41.195.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.692.397 41.195.520
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842068
BIST