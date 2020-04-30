***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.455.969 244.803.644Net Dönem Karı (Zararı)33.692.397 41.195.520NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.448.642 -46.756.404Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -39.369.864 -55.734.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.078.778 8.977.743İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-92.069.588 194.385.654Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 4.944Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler156.407 -381.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-92.225.995 194.761.999FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-100.825.833 188.824.770Alınan Faiz12 39.369.864 55.978.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.767.846 -293.113.982Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 207.761.352 176.208.362Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -146.993.506 -469.322.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-688.123 -48.310.338Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-688.123 -48.310.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 7.044.467 55.354.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 6.356.344 7.044.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 6.373.189 7.076.283Ters Repo Alacakları5 20.012.493 7.004.531Finansal Varlıklar19 200.006.738 117.694.956TOPLAM VARLIKLAR226.392.420 131.775.770YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 147 187Diğer Borçlar5 386.309 229.862TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)386.456 230.049TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)226.005.964 131.545.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)131.545.721 383.464.183Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 33.692.397 41.195.520Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 207.761.352 176.208.362Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -146.993.506 -469.322.344TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)226.005.964 131.545.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 39.369.864 55.734.147Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-5.873.159 255.275Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.078.778 -8.977.743Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2 5ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.575.485 47.011.684Yönetim Ücretleri8 -2.626.477 -5.466.400Saklama Ücretleri8 -98.263 -172.031Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.130Kurul Ücretleri8 -32.043 -54.269Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -94.950 -72.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -22.247 -42.436ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.883.088 -5.816.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.692.397 41.195.520NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.692.397 41.195.520DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.692.397 41.195.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842068BIST