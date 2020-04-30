***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.282.425
Net Dönem Karı (Zararı)
7.542.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.242.202
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.389.869
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-585.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.267.027
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.972.932
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.009.765
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.672.294
Alınan Faiz
12 1.389.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.005.936
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 66.005.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.489
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
585.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
308.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 308.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 315.749
Finansal Varlıklar
19 73.269.860
TOPLAM VARLIKLAR
73.585.609
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 36.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.833
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.548.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.542.840
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 66.005.936
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.548.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.389.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 415.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.267.027
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 585.306
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.657.511
Yönetim Ücretleri
8 -66.914
Saklama Ücretleri
8 -16.665
Denetim Ücretleri
8 -9.185
Kurul Ücretleri
8 -6.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-114.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.542.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.542.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.542.840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842069
BIST