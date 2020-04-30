***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.282.425Net Dönem Karı (Zararı)7.542.840NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.242.202Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.389.869Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-585.306Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.267.027İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-67.972.932Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler36.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.009.765FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-67.672.294Alınan Faiz12 1.389.869FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.005.936Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 66.005.936YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-276.489Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi585.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)308.817DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 308.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 315.749Finansal Varlıklar19 73.269.860TOPLAM VARLIKLAR73.585.609YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 36.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)36.833TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)73.548.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.542.840Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 66.005.936Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)73.548.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.389.869Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 415.309Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.267.027Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 585.306ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.657.511Yönetim Ücretleri8 -66.914Saklama Ücretleri8 -16.665Denetim Ücretleri8 -9.185Kurul Ücretleri8 -6.008Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.899ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-114.671ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.542.840NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.542.840DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.542.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842069BIST