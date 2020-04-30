***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-661.320.547 -7.780.228Net Dönem Karı (Zararı)40.846.474 3.263.739NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-45.845.254 -4.197.499Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -35.189.689 -4.441.846Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.170 6.514Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.399.590 371.921Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -269.145 -134.088İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-691.780.601 -11.422.402Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-319.895.350 -2.847.944Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.806.395 23.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-398.691.646 -8.598.434FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-696.779.381 -12.356.162Alınan Temettü12 269.145 134.088Alınan Faiz12 35.189.689 4.441.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI680.555.483 11.400.046Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 868.753.997 54.719.440Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -188.198.514 -43.319.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.234.936 3.619.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-13.170 -6.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.221.766 3.613.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 12.198.910 8.585.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 31.420.676 12.198.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 31.638.196 12.306.323Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 2.929.801 1.234.633Ters Repo Alacakları5 320.201.468 2.001.286Finansal Varlıklar19 443.279.459 34.298.330TOPLAM VARLIKLAR798.048.924 49.840.572YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.988 763Diğer Borçlar5 26.899.624 94.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.901.612 95.217TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)771.147.312 49.745.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)49.745.355 35.081.570Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)40.846.474 3.263.739Katılma Payı İhraç Tutarı (+)868.753.997 54.719.440Katılma Payı İade Tutarı (-)-188.198.514 -43.319.394TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)771.147.312 49.745.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 35.189.689 4.441.846Temettü Gelirleri12 269.145 134.088Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -520.978 -148.031Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.399.590 -371.921Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -13.170 -6.514Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 41.913 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.366.189 4.049.468Yönetim Ücretleri8 -3.673.297 -626.232Saklama Ücretleri8 -127.157 -36.589Denetim Ücretleri8 -26.439 -8.130Kurul Ücretleri8 -66.572 -6.782Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -471.801 -89.630Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -154.449 -18.366ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.519.715 -785.729ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.846.474 3.263.739NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.846.474 3.263.739DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)40.846.474 3.263.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842070BIST