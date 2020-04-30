***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-661.320.547 -7.780.228
Net Dönem Karı (Zararı)
40.846.474 3.263.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-45.845.254 -4.197.499
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -35.189.689 -4.441.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.170 6.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.399.590 371.921
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -269.145 -134.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-691.780.601 -11.422.402
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-319.895.350 -2.847.944
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.806.395 23.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-398.691.646 -8.598.434
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-696.779.381 -12.356.162
Alınan Temettü
12 269.145 134.088
Alınan Faiz
12 35.189.689 4.441.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
680.555.483 11.400.046
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 868.753.997 54.719.440
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -188.198.514 -43.319.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.234.936 3.619.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.170 -6.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.221.766 3.613.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.198.910 8.585.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 31.420.676 12.198.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 31.638.196 12.306.323
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.929.801 1.234.633
Ters Repo Alacakları
5 320.201.468 2.001.286
Finansal Varlıklar
19 443.279.459 34.298.330
TOPLAM VARLIKLAR
798.048.924 49.840.572
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.988 763
Diğer Borçlar
5 26.899.624 94.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.901.612 95.217
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
771.147.312 49.745.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
49.745.355 35.081.570
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.846.474 3.263.739
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
868.753.997 54.719.440
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-188.198.514 -43.319.394
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
771.147.312 49.745.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 35.189.689 4.441.846
Temettü Gelirleri
12 269.145 134.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -520.978 -148.031
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.399.590 -371.921
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -13.170 -6.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 41.913 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.366.189 4.049.468
Yönetim Ücretleri
8 -3.673.297 -626.232
Saklama Ücretleri
8 -127.157 -36.589
Denetim Ücretleri
8 -26.439 -8.130
Kurul Ücretleri
8 -66.572 -6.782
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -471.801 -89.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -154.449 -18.366
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.519.715 -785.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.846.474 3.263.739
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.846.474 3.263.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.846.474 3.263.739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842070
BIST