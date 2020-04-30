***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.352.266
Net Dönem Karı (Zararı)
1.577.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.811.463
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -109.539
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-343.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.358.207
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.228.018
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.255.645
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-57.461.805
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 109.539
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.423.153
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 57.423.153
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.887
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
343.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
414.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 414.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 414.604
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
19 58.613.852
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
59.028.456
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 27.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.627
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.000.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.577.676
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 57.423.153
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.000.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 109.539
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -199.429
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.358.207
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 343.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.612.034
Yönetim Ücretleri
8 -19.196
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -3.330
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -7.910
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -1.057
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.865
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.577.676
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.577.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.577.676
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842072
BIST