***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.352.266Net Dönem Karı (Zararı)1.577.676NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.811.463Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -109.539Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-343.717Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.358.207Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.228.018Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-57.255.645FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-57.461.805Alınan TemettüAlınan Faiz12 109.539Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.423.153Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 57.423.153Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.887Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi343.717NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)414.604DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 414.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 414.604Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar19 58.613.852Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR59.028.456YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar5 27.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.627TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)59.000.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.577.676Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 57.423.153Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)59.000.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 109.539Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -199.429Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.358.207Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 343.717Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ1.612.034Yönetim Ücretleri8 -19.196Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -3.330MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -7.910Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -1.057Komisyon ve Diğer İşlem ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.865ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.577.676FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.577.676DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.577.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842072BIST