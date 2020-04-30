***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.007.198 -1.817.789Net Dönem Karı (Zararı)6.094.863 4.808.703NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.011.807 -5.452.464Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.781.172 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-33.369 -25.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.901.514 -2.565.365Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -98.780 -2.861.772İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.044.190 -4.130.982Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.344.254 -3.433.636Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.696.869 -23.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.996.933 -674.101FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.127.246 -4.774.743Alınan Temettü12 98.780 2.724.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.766.857 -19.315.545Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 514.516 5.076.547Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.281.373 -24.392.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-759.659 -21.133.334Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi33.369 25.327NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-726.290 -21.108.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 879.884 21.987.891DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 153.594 879.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 158.719 880.434Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 729.650 1.070.690Ters Repo Alacakları5 0 5.003.214Finansal Varlıklar19 22.687.274 16.596.430TOPLAM VARLIKLAR23.575.643 23.550.768YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 525 21Diğer Borçlar5 3.743.225 46.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.743.750 46.881TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.831.893 23.503.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.503.887 38.010.729Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.094.863 4.808.703Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 514.516 5.076.547Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.281.373 -24.392.092TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.831.893 23.503.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.781.172 2.629.416Temettü Gelirleri12 98.780 25.327Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.174.797 -38.525Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 428.946 2.565.365Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 33.369 232.356ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.517.064 5.413.939Yönetim Ücretleri8 -300.089 -489.208Saklama Ücretleri8 -24.175 -28.549Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Kurul Ücretleri8 -3.957 -6.361Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.643 -53.919Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -29.229 -19.067ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-422.201 -605.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.094.863 4.808.703NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.094.863 4.808.703DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.094.863 4.808.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842075BIST