***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.007.198 -1.817.789
Net Dönem Karı (Zararı)
6.094.863 4.808.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.011.807 -5.452.464
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.781.172 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.369 -25.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.901.514 -2.565.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -98.780 -2.861.772
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.044.190 -4.130.982
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.344.254 -3.433.636
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.696.869 -23.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.996.933 -674.101
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.127.246 -4.774.743
Alınan Temettü
12 98.780 2.724.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.766.857 -19.315.545
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 514.516 5.076.547
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.281.373 -24.392.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-759.659 -21.133.334
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.369 25.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-726.290 -21.108.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 879.884 21.987.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 153.594 879.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 158.719 880.434
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 729.650 1.070.690
Ters Repo Alacakları
5 0 5.003.214
Finansal Varlıklar
19 22.687.274 16.596.430
TOPLAM VARLIKLAR
23.575.643 23.550.768
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 525 21
Diğer Borçlar
5 3.743.225 46.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.743.750 46.881
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.831.893 23.503.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.503.887 38.010.729
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.094.863 4.808.703
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 514.516 5.076.547
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.281.373 -24.392.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.831.893 23.503.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.781.172 2.629.416
Temettü Gelirleri
12 98.780 25.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.174.797 -38.525
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 428.946 2.565.365
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 33.369 232.356
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.517.064 5.413.939
Yönetim Ücretleri
8 -300.089 -489.208
Saklama Ücretleri
8 -24.175 -28.549
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -3.957 -6.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.643 -53.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.229 -19.067
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-422.201 -605.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.094.863 4.808.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.094.863 4.808.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.094.863 4.808.703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842075
BIST