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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 23:55
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-326.071.426 -4.709.952
Net Dönem Karı (Zararı)
270.721.353 34.598.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-290.116.846 -38.638.133
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -285.464.026 -37.720.219
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.652.820 -917.914
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-592.139.959 -38.390.623
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-628.819.195 -60.288.121
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.119.034 -41.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.560.202 21.939.342
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-611.535.452 -42.430.171
Alınan Faiz
12 285.464.026 37.720.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.350.997.044 -99.762.019
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.928.739.225 5.505.714.641
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.577.742.181 -5.605.476.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024.925.618 -104.471.971
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024.925.618 -104.471.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.289.402 167.761.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.088.215.020 63.289.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.095.266.156 63.795.953
Ters Repo Alacakları
5 734.542.189 105.649.606
Takas Alacakları
5 0 73.388
Finansal Varlıklar
19 65.467.835 101.919.802
TOPLAM VARLIKLAR
1.895.276.180 271.438.749
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 316 4.480
Diğer Borçlar
5 2.353.518 230.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.353.834 234.800
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.892.922.346 271.203.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
271.203.949 336.367.383
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 270.721.353 34.598.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.928.739.225 5.505.714.641
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.577.742.181 -5.605.476.660
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.892.922.346 271.203.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 285.464.026 37.711.343
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -249.450 -1.209.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.652.820 917.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 80.909 251.391
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
289.948.305 37.670.855
Yönetim Ücretleri
8 -16.112.363 -2.334.169
Saklama Ücretleri
8 -781.740 -146.335
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -344.120 -40.778
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.728.732 -424.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -250.889 -118.579
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.226.952 -3.072.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
270.721.353 34.598.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
270.721.353 34.598.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
270.721.353 34.598.585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842079


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