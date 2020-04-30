***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-326.071.426 -4.709.952Net Dönem Karı (Zararı)270.721.353 34.598.585NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-290.116.846 -38.638.133Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -285.464.026 -37.720.219Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.652.820 -917.914İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-592.139.959 -38.390.623Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-628.819.195 -60.288.121Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.119.034 -41.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.560.202 21.939.342FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-611.535.452 -42.430.171Alınan Faiz12 285.464.026 37.720.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.350.997.044 -99.762.019Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 14.928.739.225 5.505.714.641Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -13.577.742.181 -5.605.476.660YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.024.925.618 -104.471.971Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.024.925.618 -104.471.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.289.402 167.761.373DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.088.215.020 63.289.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.095.266.156 63.795.953Ters Repo Alacakları5 734.542.189 105.649.606Takas Alacakları5 0 73.388Finansal Varlıklar19 65.467.835 101.919.802TOPLAM VARLIKLAR1.895.276.180 271.438.749YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 316 4.480Diğer Borçlar5 2.353.518 230.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.353.834 234.800TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.892.922.346 271.203.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)271.203.949 336.367.383Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 270.721.353 34.598.585Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 14.928.739.225 5.505.714.641Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -13.577.742.181 -5.605.476.660TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.892.922.346 271.203.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 285.464.026 37.711.343Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -249.450 -1.209.793Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.652.820 917.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 80.909 251.391ESAS FAALİYET GELİRLERİ289.948.305 37.670.855Yönetim Ücretleri8 -16.112.363 -2.334.169Saklama Ücretleri8 -781.740 -146.335Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Kurul Ücretleri8 -344.120 -40.778Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.728.732 -424.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -250.889 -118.579ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.226.952 -3.072.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)270.721.353 34.598.585NET DÖNEM KARI (ZARARI)270.721.353 34.598.585DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)270.721.353 34.598.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842079BIST