***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.183.777 -830.641Net Dönem Karı (Zararı)11.972.791 6.899.520NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.023.881 -3.918.483Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -183.343 -109.689Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -46.840.538 -3.808.794İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER24.683.970 -3.921.367Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler594.388 1.091Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.416 14.829İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.064.166 -3.937.287FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.367.120 -940.330Alınan Faiz183.343 109.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.550.718 639.308Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 58.338.235 24.814.974Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -32.237.491 -24.175.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -16.550.026 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-633.059 -191.333NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-633.059 -191.333DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 741.949 933.282DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 108.890 741.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 108.890 741.949Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 0 0Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar19 49.658.464 27.476.480TOPLAM VARLIKLAR49.767.354 28.218.429YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 798 267Diğer Borçlar5 92.480 67.595TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)93.278 67.862TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.674.076 28.150.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)28.150.567 20.611.739Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.972.791 6.899.520Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 58.338.235 24.814.974Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -48.787.517 -24.175.666TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)49.674.076 28.150.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 183.343 109.689Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -34.439.207 3.504.657Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 46.840.538 3.808.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 71 2.793ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.584.745 7.425.933Yönetim Ücretleri8 -511.720 -437.682Saklama Ücretleri8 -28.719 -41.994Denetim Ücretleri8 -9.108 -13.480Kurul Ücretleri8 -6.142 -2.783Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.183 -13.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -51.082 -17.103ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-611.954 -526.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.972.791 6.899.520NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.972.791 6.899.520DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.972.791 6.899.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842081BIST