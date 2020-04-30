***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.183.777 -830.641
Net Dönem Karı (Zararı)
11.972.791 6.899.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.023.881 -3.918.483
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -183.343 -109.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -46.840.538 -3.808.794
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.683.970 -3.921.367
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
594.388 1.091
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.416 14.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.064.166 -3.937.287
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.367.120 -940.330
Alınan Faiz
183.343 109.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.550.718 639.308
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 58.338.235 24.814.974
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.237.491 -24.175.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -16.550.026 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.059 -191.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.059 -191.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 741.949 933.282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 108.890 741.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 108.890 741.949
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 49.658.464 27.476.480
TOPLAM VARLIKLAR
49.767.354 28.218.429
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 798 267
Diğer Borçlar
5 92.480 67.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.278 67.862
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.674.076 28.150.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.150.567 20.611.739
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.972.791 6.899.520
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 58.338.235 24.814.974
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -48.787.517 -24.175.666
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.674.076 28.150.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 183.343 109.689
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -34.439.207 3.504.657
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 46.840.538 3.808.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 71 2.793
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.584.745 7.425.933
Yönetim Ücretleri
8 -511.720 -437.682
Saklama Ücretleri
8 -28.719 -41.994
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -13.480
Kurul Ücretleri
8 -6.142 -2.783
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.183 -13.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -51.082 -17.103
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-611.954 -526.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.972.791 6.899.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.972.791 6.899.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.972.791 6.899.520
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842081
BIST