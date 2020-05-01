***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-431.862 210.978Net Dönem Karı (Zararı)918.900 575.563NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-542.653 -652.959Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -688.895 -393.653Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.296 169Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 189.248 -253.111Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -27.710 -6.364İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.524.714 -109.985Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.943.195 -187.865Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.113 1.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.421.594 76.102FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.148.467 -187.381Alınan Temettü12 27.710 6.364Alınan Faiz12 688.895 391.995Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.517 -8.107Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 -1.517 -8.107Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-433.379 202.871Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.296 -169NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-418.083 202.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 916.156 713.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 498.073 916.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 498.362 918.679Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 316.194 374.868Ters Repo Alacakları5 3.001.869 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 885.315 2.493.923Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR4.701.740 3.787.470YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 9.953 13.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.953 13.066TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.691.787 3.774.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.774.404 3.206.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 918.900 575.563Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.517 -8.107TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.691.787 3.774.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 688.895 393.653Temettü Gelirleri12 27.710 6.364Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 440.073 -35.188Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -189.248 253.111Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 15.296 -169Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ982.726 617.771Yönetim Ücretleri8 -5.240 -3.533Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -11.727 -10.016MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -878 -722Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.113 -12.823Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -16.760 -6.982ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-63.826 -42.208ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)918.900 575.563FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)918.900 575.563DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)918.900 575.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842083BIST