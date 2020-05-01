***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.862 210.978
Net Dönem Karı (Zararı)
918.900 575.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-542.653 -652.959
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -688.895 -393.653
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.296 169
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 189.248 -253.111
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -27.710 -6.364
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.524.714 -109.985
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.943.195 -187.865
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.113 1.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.421.594 76.102
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.148.467 -187.381
Alınan Temettü
12 27.710 6.364
Alınan Faiz
12 688.895 391.995
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.517 -8.107
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 -1.517 -8.107
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-433.379 202.871
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.296 -169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-418.083 202.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 916.156 713.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 498.073 916.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 498.362 918.679
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 316.194 374.868
Ters Repo Alacakları
5 3.001.869 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 885.315 2.493.923
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
4.701.740 3.787.470
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 9.953 13.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.953 13.066
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.691.787 3.774.404
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.774.404 3.206.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 918.900 575.563
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.517 -8.107
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.691.787 3.774.404
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 688.895 393.653
Temettü Gelirleri
12 27.710 6.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 440.073 -35.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -189.248 253.111
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 15.296 -169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
982.726 617.771
Yönetim Ücretleri
8 -5.240 -3.533
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -11.727 -10.016
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -878 -722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.113 -12.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.760 -6.982
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-63.826 -42.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
918.900 575.563
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
918.900 575.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
918.900 575.563
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842083
BIST