***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.524.347 -2.929.925Net Dönem Karı (Zararı)-1.349.885 -2.464.984NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.826.619 2.166.702Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -217.540 -315.898Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.473.838 3.051.039Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -429.679 -568.439İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.648.300 -3.515.980Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.236.876 -222.987Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler790.089 21.927İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.201.513 -3.314.920FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.171.566 -3.814.262Alınan Temettü429.679 568.439Alınan Faiz217.540 315.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.029.943 2.399.327Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 42.424.599 18.891.775Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -39.135.805 -16.492.448Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -258.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-494.404 -530.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-494.404 -530.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.148.846 1.679.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ654.442 1.148.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 655.447 1.149.480Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 322.182 189.423Ters Repo Alacakları5 1.000.622 0Takas Alacakları5 205.845 102.350Finansal Varlıklar19 17.091.589 15.364.285TOPLAM VARLIKLAR19.275.685 16.805.538YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 847.935 61.875Diğer Borçlar5 57.617 53.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)905.552 115.463TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.370.133 16.690.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)16.690.075 16.755.732Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -1.349.885 -2.464.984Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 42.424.599 18.891.775Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -39.394.656 -16.492.448TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.370.133 16.690.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 217.540 315.613Temettü Gelirleri12 429.679 568.439Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.888.748 221.858Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.473.838 -3.051.039Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 23.177 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ-914.694 -1.945.129Yönetim Ücretleri8 -310.273 -430.521Saklama Ücretleri8 -6.949 -11.583Denetim Ücretleri8 -9.108 -10.548Kurul Ücretleri8 -2.130 -2.243Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -65.789 -57.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -40.942 -7.316ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-435.191 -519.855ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.349.885 -2.464.984NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.349.885 -2.464.984DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.349.885 -2.464.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842084BIST