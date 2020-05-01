***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.524.347 -2.929.925
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.349.885 -2.464.984
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.826.619 2.166.702
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -217.540 -315.898
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.473.838 3.051.039
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -429.679 -568.439
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.648.300 -3.515.980
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.236.876 -222.987
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
790.089 21.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.201.513 -3.314.920
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.171.566 -3.814.262
Alınan Temettü
429.679 568.439
Alınan Faiz
217.540 315.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.029.943 2.399.327
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 42.424.599 18.891.775
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -39.135.805 -16.492.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -258.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494.404 -530.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-494.404 -530.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.148.846 1.679.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
654.442 1.148.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 655.447 1.149.480
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 322.182 189.423
Ters Repo Alacakları
5 1.000.622 0
Takas Alacakları
5 205.845 102.350
Finansal Varlıklar
19 17.091.589 15.364.285
TOPLAM VARLIKLAR
19.275.685 16.805.538
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 847.935 61.875
Diğer Borçlar
5 57.617 53.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
905.552 115.463
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.370.133 16.690.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.690.075 16.755.732
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.349.885 -2.464.984
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 42.424.599 18.891.775
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -39.394.656 -16.492.448
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.370.133 16.690.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 217.540 315.613
Temettü Gelirleri
12 429.679 568.439
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.888.748 221.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.473.838 -3.051.039
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.177 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-914.694 -1.945.129
Yönetim Ücretleri
8 -310.273 -430.521
Saklama Ücretleri
8 -6.949 -11.583
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -10.548
Kurul Ücretleri
8 -2.130 -2.243
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65.789 -57.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -40.942 -7.316
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-435.191 -519.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.349.885 -2.464.984
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.349.885 -2.464.984
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.349.885 -2.464.984
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842084
BIST