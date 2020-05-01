***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.686.171 -3.066.785
Net Dönem Karı (Zararı)
680.129 512.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.471 -172.384
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.120 -60.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -141.351 -111.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.147.393 -3.467.367
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-100.049 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.087 11.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.198.355 -3.479.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.621.051 -3.127.226
Alınan Faiz
12 65.120 60.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.765.580 3.255.505
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.688.579 13.545.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.454.159 -10.289.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.409 188.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.409 188.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 188.720 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 109.311 188.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 109.373 188.839
Ters Repo Alacakları
5 100.049 0
Finansal Varlıklar
19 2.534.146 3.591.093
TOPLAM VARLIKLAR
2.743.568 3.779.932
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 49.221 40
Diğer Borçlar
5 11.768 11.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.989 11.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.682.579 3.768.030
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.768.030 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 680.129 512.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.688.579 13.545.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.454.159 -10.289.959
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.682.579 3.768.030
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 65.120 60.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 526.508 382.843
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 141.351 111.824
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
732.979 555.227
Yönetim Ücretleri
8 -18.775 -21.233
Saklama Ücretleri
8 -2.049 -2.710
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -539 -1.035
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.663 -1.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.716 -7.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.850 -42.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
680.129 512.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
680.129 512.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
680.129 512.525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842086
BIST