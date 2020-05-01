***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.686.171 -3.066.785Net Dönem Karı (Zararı)680.129 512.525NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-206.471 -172.384Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -65.120 -60.560Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -141.351 -111.824İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.147.393 -3.467.367Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-100.049 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler49.087 11.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.198.355 -3.479.269FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.621.051 -3.127.226Alınan Faiz12 65.120 60.441FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.765.580 3.255.505Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.688.579 13.545.464Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -7.454.159 -10.289.959YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.409 188.720NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.409 188.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 188.720 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 109.311 188.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 109.373 188.839Ters Repo Alacakları5 100.049 0Finansal Varlıklar19 2.534.146 3.591.093TOPLAM VARLIKLAR2.743.568 3.779.932YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 49.221 40Diğer Borçlar5 11.768 11.862TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)60.989 11.902TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.682.579 3.768.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.768.030 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 680.129 512.525Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.688.579 13.545.464Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -7.454.159 -10.289.959TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.682.579 3.768.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 65.120 60.560Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 526.508 382.843Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 141.351 111.824ESAS FAALİYET GELİRLERİ732.979 555.227Yönetim Ücretleri8 -18.775 -21.233Saklama Ücretleri8 -2.049 -2.710Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Kurul Ücretleri8 -539 -1.035Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.663 -1.774Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.716 -7.818ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-52.850 -42.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)680.129 512.525NET DÖNEM KARI (ZARARI)680.129 512.525DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)680.129 512.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842086BIST