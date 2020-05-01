***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.101.832 -4.953.081
Net Dönem Karı (Zararı)
5.277.047 5.347.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.853.902 -6.001.408
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.727.382 -5.980.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -126.520 -20.977
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.695 -10.279.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 4.910
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-555 6.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.140 -10.290.763
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-625.550 -10.933.512
Alınan Faiz
12 5.727.382 5.980.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.580.366 4.195.651
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.515.126 32.068.400
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -26.095.492 -27.872.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-478.534 -757.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-478.534 -757.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.109.741 1.867.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
631.207 1.109.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 632.207 1.110.447
Ters Repo Alacakları
5 1.000.630 7.004.500
Finansal Varlıklar
19 21.391.503 15.213.267
TOPLAM VARLIKLAR
23.024.340 23.328.214
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 16 25
Diğer Borçlar
5 26.134 26.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.150 26.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.998.190 23.301.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.301.509 13.758.390
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.277.047 5.347.468
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 20.515.126 32.068.400
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -26.095.492 -27.872.749
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.998.190 23.301.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.727.382 5.980.431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -390.595 -441.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 126.520 20.977
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.463.307 5.559.994
Yönetim Ücretleri
8 -104.737 -151.355
Saklama Ücretleri
8 -15.980 -17.548
Denetim Ücretleri
8 -9.084 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -4.639 -6.143
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.498 -17.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -29.322 -12.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-186.260 -212.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.277.047 5.347.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.277.047 5.347.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.277.047 5.347.468
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842087
BIST