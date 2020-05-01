***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.101.832 -4.953.081Net Dönem Karı (Zararı)5.277.047 5.347.468NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.853.902 -6.001.408Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.727.382 -5.980.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -126.520 -20.977İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.695 -10.279.572Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 4.910Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-555 6.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.140 -10.290.763FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-625.550 -10.933.512Alınan Faiz12 5.727.382 5.980.431FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.580.366 4.195.651Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 20.515.126 32.068.400Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -26.095.492 -27.872.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-478.534 -757.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-478.534 -757.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.109.741 1.867.171DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ631.207 1.109.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 632.207 1.110.447Ters Repo Alacakları5 1.000.630 7.004.500Finansal Varlıklar19 21.391.503 15.213.267TOPLAM VARLIKLAR23.024.340 23.328.214YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 16 25Diğer Borçlar5 26.134 26.680TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.150 26.705TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.998.190 23.301.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.301.509 13.758.390Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.277.047 5.347.468Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 20.515.126 32.068.400Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -26.095.492 -27.872.749TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.998.190 23.301.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.727.382 5.980.431Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -390.595 -441.414Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 126.520 20.977ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.463.307 5.559.994Yönetim Ücretleri8 -104.737 -151.355Saklama Ücretleri8 -15.980 -17.548Denetim Ücretleri8 -9.084 -8.132Kurul Ücretleri8 -4.639 -6.143Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -22.498 -17.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -29.322 -12.320ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-186.260 -212.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.277.047 5.347.468NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.277.047 5.347.468DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.277.047 5.347.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842087BIST