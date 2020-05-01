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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2020 00:20
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
697.832 8.180.670
Net Dönem Karı (Zararı)
2.092.978 3.579.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-620.103 -2.455.587
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -510.725 -981.332
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-165.867 -283.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 56.489 -1.191.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.285.768 6.073.964
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 882
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.028 -1.009.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.340.796 7.082.856
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
187.107 7.197.993
Alınan Faiz
12 510.725 982.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.485.095 -8.814.606
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.276.647 2.981.277
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.761.742 -11.795.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-787.263 -633.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
165.867 283.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-621.396 -350.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.047.476 1.398.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 426.080 1.047.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 426.607 1.047.792
Ters Repo Alacakları
5 500.311 0
Finansal Varlıklar
19 9.589.168 8.805.383
TOPLAM VARLIKLAR
10.516.086 9.853.175
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 53.293 28
Diğer Borçlar
5 26.928 25.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.221 25.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.435.865 9.827.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.827.982 15.062.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.092.978 3.579.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.276.647 2.981.277
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.761.742 -11.795.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.435.865 9.827.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 510.725 981.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.646.908 1.326.230
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -56.489 1.191.066
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 165.867 283.189
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.267.011 3.781.817
Yönetim Ücretleri
8 -117.448 -161.345
Saklama Ücretleri
8 -19.084 -11.759
Denetim Ücretleri
8 -9.084 -7.995
Kurul Ücretleri
8 -1.865 -2.439
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.779 -1.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.773 -16.907
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-174.033 -202.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.092.978 3.579.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.092.978 3.579.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.092.978 3.579.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842088


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Tam 2.486 2.544 -29,60  
Yarım 1.211 1.244 -14,50  
Çeyrek 608 622 -7,20  
Gümüş.Ons 14,95 14,98 0,00  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,00  
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