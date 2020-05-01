***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI697.832 8.180.670Net Dönem Karı (Zararı)2.092.978 3.579.616NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-620.103 -2.455.587Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -510.725 -981.332Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-165.867 -283.189Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 56.489 -1.191.066İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.285.768 6.073.964Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 882Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler55.028 -1.009.774İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.340.796 7.082.856FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR187.107 7.197.993Alınan Faiz12 510.725 982.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.485.095 -8.814.606Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.276.647 2.981.277Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -9.761.742 -11.795.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-787.263 -633.936Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi165.867 283.189NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-621.396 -350.747DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.047.476 1.398.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 426.080 1.047.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 426.607 1.047.792Ters Repo Alacakları5 500.311 0Finansal Varlıklar19 9.589.168 8.805.383TOPLAM VARLIKLAR10.516.086 9.853.175YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 53.293 28Diğer Borçlar5 26.928 25.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)80.221 25.193TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.435.865 9.827.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.827.982 15.062.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.092.978 3.579.616Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.276.647 2.981.277Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9.761.742 -11.795.883TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.435.865 9.827.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 510.725 981.332Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.646.908 1.326.230Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -56.489 1.191.066Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 165.867 283.189ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.267.011 3.781.817Yönetim Ücretleri8 -117.448 -161.345Saklama Ücretleri8 -19.084 -11.759Denetim Ücretleri8 -9.084 -7.995Kurul Ücretleri8 -1.865 -2.439Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.779 -1.756Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -24.773 -16.907ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-174.033 -202.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.092.978 3.579.616NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.092.978 3.579.616DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.092.978 3.579.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842088BIST