***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.271.020 5.118.141Net Dönem Karı (Zararı)25.942.477 14.576.987NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.488.468 -12.024.845Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.882.859 -17.070.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.588 188.599Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.832.332 4.857.143Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -813.865 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER14.120.287 -14.460.939Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-350.934 3.524.877Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.764.568 1.846.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.235.789 -19.832.524FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR17.574.296 -11.908.797Alınan Temettü12 813.865 816.007Alınan Faiz12 15.882.859 16.210.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.759.463 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -66.759.463 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.488.443 5.118.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-40.588 -188.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.529.031 4.929.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 42.783.703 37.854.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 10.254.672 42.783.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 10.347.967 42.988.691Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 2.335.421 2.310.529Ters Repo Alacakları5 8.004.984 15.510.982Takas Alacakları5 337.862 11.820Finansal Varlıklar19 71.169.039 75.954.803TOPLAM VARLIKLAR92.195.273 136.776.825YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 184 3.728.216Diğer Borçlar5 101.697 138.231TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)101.881 3.866.447TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)92.093.392 132.910.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)132.910.378 118.333.391Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 25.942.477 14.576.987Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -66.759.463 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)92.093.392 132.910.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.882.859 16.254.580Temettü Gelirleri12 813.865 816.007Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.816.810 4.180.266Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.832.332 -4.857.143Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -40.588 -188.599ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.305.278 16.205.111Yönetim Ücretleri8 -811.346 -1.134.032Saklama Ücretleri8 -85.184 -89.370Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Kurul Ücretleri8 -19.992 -25.495Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -364.128 -316.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -73.043 -54.668ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.362.801 -1.628.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.942.477 14.576.987NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.942.477 14.576.987DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.942.477 14.576.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842089BIST