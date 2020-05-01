***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.271.020 5.118.141
Net Dönem Karı (Zararı)
25.942.477 14.576.987
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.488.468 -12.024.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.882.859 -17.070.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.588 188.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.832.332 4.857.143
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -813.865 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.120.287 -14.460.939
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-350.934 3.524.877
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.764.568 1.846.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.235.789 -19.832.524
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.574.296 -11.908.797
Alınan Temettü
12 813.865 816.007
Alınan Faiz
12 15.882.859 16.210.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.759.463 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -66.759.463 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.488.443 5.118.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-40.588 -188.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.529.031 4.929.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 42.783.703 37.854.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.254.672 42.783.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 10.347.967 42.988.691
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.335.421 2.310.529
Ters Repo Alacakları
5 8.004.984 15.510.982
Takas Alacakları
5 337.862 11.820
Finansal Varlıklar
19 71.169.039 75.954.803
TOPLAM VARLIKLAR
92.195.273 136.776.825
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 184 3.728.216
Diğer Borçlar
5 101.697 138.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
101.881 3.866.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.093.392 132.910.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
132.910.378 118.333.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 25.942.477 14.576.987
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -66.759.463 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
92.093.392 132.910.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.882.859 16.254.580
Temettü Gelirleri
12 813.865 816.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.816.810 4.180.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.832.332 -4.857.143
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -40.588 -188.599
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.305.278 16.205.111
Yönetim Ücretleri
8 -811.346 -1.134.032
Saklama Ücretleri
8 -85.184 -89.370
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -19.992 -25.495
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -364.128 -316.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -73.043 -54.668
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.362.801 -1.628.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.942.477 14.576.987
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.942.477 14.576.987
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.942.477 14.576.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842089
BIST