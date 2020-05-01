***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.060.174 29.680.885Net Dönem Karı (Zararı)43.840.308 10.638.421NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.251.272 -11.781.873Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -23.476.456 -11.246.721Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 225.184 -535.152Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-96.125.666 19.577.616Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-110.592.070 8.008.347Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler256.193 10.365İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.210.211 11.558.904FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-75.536.630 18.434.164Alınan TemettüAlınan Faiz12 23.476.456 11.246.721Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI185.398.526 -12.133.427Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.066.858.235 84.325.710Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -881.459.709 -96.459.137Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.338.352 17.547.458Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.338.352 17.547.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 33.990.444 16.442.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 167.328.796 33.990.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 168.160.111 33.999.098Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 111.592.768 1.000.698Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 12.152.879 27.410.935Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR291.905.758 62.410.731YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 340.994 84.801TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)340.994 84.801TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)291.564.764 62.325.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.325.930 63.820.936Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 43.840.308 10.638.421Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.066.858.235 84.325.710Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -881.459.709 -96.459.137TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)291.564.764 62.325.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 23.476.456 11.238.889Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.822.253 -320.245Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -225.184 535.152Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 21.341.954 3.772ESAS FAALİYET GELİRLERİ46.415.479 11.457.568Yönetim Ücretleri8 -2.076.126 -624.914Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -173.631 -57.023MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -9.001 -30.235Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -43.274 -12.763Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -240.637 -79.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -32.502 -14.700ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.575.171 -819.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.840.308 10.638.421FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.840.308 10.638.421DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.840.308 10.638.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842090BIST