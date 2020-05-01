***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.060.174 29.680.885
Net Dönem Karı (Zararı)
43.840.308 10.638.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.251.272 -11.781.873
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.476.456 -11.246.721
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 225.184 -535.152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-96.125.666 19.577.616
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-110.592.070 8.008.347
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
256.193 10.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.210.211 11.558.904
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-75.536.630 18.434.164
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 23.476.456 11.246.721
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.398.526 -12.133.427
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.066.858.235 84.325.710
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -881.459.709 -96.459.137
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.338.352 17.547.458
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.338.352 17.547.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 33.990.444 16.442.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 167.328.796 33.990.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 168.160.111 33.999.098
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 111.592.768 1.000.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 12.152.879 27.410.935
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
291.905.758 62.410.731
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 340.994 84.801
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
340.994 84.801
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
291.564.764 62.325.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.325.930 63.820.936
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 43.840.308 10.638.421
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.066.858.235 84.325.710
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -881.459.709 -96.459.137
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
291.564.764 62.325.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 23.476.456 11.238.889
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.822.253 -320.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -225.184 535.152
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 21.341.954 3.772
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.415.479 11.457.568
Yönetim Ücretleri
8 -2.076.126 -624.914
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -173.631 -57.023
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -9.001 -30.235
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -43.274 -12.763
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -240.637 -79.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -32.502 -14.700
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.575.171 -819.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.840.308 10.638.421
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.840.308 10.638.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.840.308 10.638.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842090
BIST