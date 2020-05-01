***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.395.425 6.878.313Net Dönem Karı (Zararı)2.822.460 4.571.098NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER171.472 -3.991.710Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -929.304 -3.235.338Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-218.370 -340.830Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.319.146 -415.542Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.472.189 3.063.587Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 8.199Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler267.032 69.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.205.157 2.985.852FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.466.121 3.642.975Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 929.304 3.235.338FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.732.742 -6.883.174Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 20.249.856 6.087.635Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -25.982.598 -12.970.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)662.683 -4.861Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi218.370 340.830NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)881.053 335.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 678.053 342.084DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.559.106 678.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 158.719 880.434Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 729.650 1.070.690Ters Repo Alacakları5 0 5.003.214Finansal Varlıklar19 22.687.274 16.596.430TOPLAM VARLIKLAR23.575.643 23.550.768YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 525 21Diğer Borçlar5 3.743.225 46.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.743.750 46.881TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.831.893 23.503.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.503.887 38.010.729Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.094.863 4.808.703Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 514.516 5.076.547Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.281.373 -24.392.092TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.831.893 23.503.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.781.172 2.629.416Temettü Gelirleri12 98.780 25.327Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.174.797 -38.525Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 428.946 2.565.365Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 33.369 232.356ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.517.064 5.413.939Yönetim Ücretleri8 -300.089 -489.208Saklama Ücretleri8 -24.175 -28.549Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Kurul Ücretleri8 -3.957 -6.361Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.643 -53.919Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -29.229 -19.067ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-422.201 -605.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.094.863 4.808.703NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.094.863 4.808.703DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.094.863 4.808.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842091BIST