***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.395.425 6.878.313
Net Dönem Karı (Zararı)
2.822.460 4.571.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
171.472 -3.991.710
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -929.304 -3.235.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-218.370 -340.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.319.146 -415.542
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.472.189 3.063.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 8.199
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
267.032 69.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.205.157 2.985.852
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.466.121 3.642.975
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 929.304 3.235.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.732.742 -6.883.174
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.249.856 6.087.635
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -25.982.598 -12.970.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
662.683 -4.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
218.370 340.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
881.053 335.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 678.053 342.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.559.106 678.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 158.719 880.434
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 729.650 1.070.690
Ters Repo Alacakları
5 0 5.003.214
Finansal Varlıklar
19 22.687.274 16.596.430
TOPLAM VARLIKLAR
23.575.643 23.550.768
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 525 21
Diğer Borçlar
5 3.743.225 46.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.743.750 46.881
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.831.893 23.503.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.503.887 38.010.729
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.094.863 4.808.703
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 514.516 5.076.547
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.281.373 -24.392.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.831.893 23.503.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.781.172 2.629.416
Temettü Gelirleri
12 98.780 25.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.174.797 -38.525
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 428.946 2.565.365
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 33.369 232.356
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.517.064 5.413.939
Yönetim Ücretleri
8 -300.089 -489.208
Saklama Ücretleri
8 -24.175 -28.549
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -3.957 -6.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.643 -53.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.229 -19.067
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-422.201 -605.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.094.863 4.808.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.094.863 4.808.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.094.863 4.808.703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842091
BIST