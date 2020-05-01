***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.504.461 40.904
Net Dönem Karı (Zararı)
10.609.292 3.745.642
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.399.985 -3.971.210
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.864.226 -3.979.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.378 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.527.381 8.190
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-86.577.994 -3.712.928
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-92.514.962 -3.695.100
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.936.968 -17.828
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-86.368.687 -3.938.496
Alınan Temettü
12 34.402 52.672
Alınan Faiz
12 8.829.824 3.926.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.815.441 2.762.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 124.498.219 35.001.957
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -46.627.824 -32.239.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -2.054.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.689.020 2.802.925
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.680.642 2.802.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.146.646 5.343.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.466.004 8.146.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 67.137 3.453
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 914.942 500.229
Ters Repo Alacakları
5.21 44.493.184 8.206.443
Finansal Varlıklar
19 70.595.009 14.998.446
TOPLAM VARLIKLAR
116.070.272 23.708.571
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 5.778.948 0
Krediler
6 0 0
Diğer Borçlar
5 211.352 53.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.990.300 53.332
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
110.079.972 23.655.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.655.239 17.147.576
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.609.292 3.745.642
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 124.498.219 35.001.957
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -48.682.778 -32.239.936
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
110.079.972 23.655.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.829.824 3.926.728
Temettü Gelirleri
12 34.402 52.672
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.365.115 309.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.527.381 -8.190
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 8.378 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.058 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.788.158 4.280.887
Yönetim Ücretleri
8 -1.007.233 -412.670
Saklama Ücretleri
8 -46.088 -27.173
Denetim Ücretleri
8 -8.909 -19.038
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -98.617 -69.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -18.019 -6.724
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.178.866 -535.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.609.292 3.745.642
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.609.292 3.745.642
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.609.292 3.745.642
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842092
BIST