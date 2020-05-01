***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.504.461 40.904Net Dönem Karı (Zararı)10.609.292 3.745.642NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.399.985 -3.971.210Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.864.226 -3.979.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -8.378 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.527.381 8.190İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-86.577.994 -3.712.928Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-92.514.962 -3.695.100Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.936.968 -17.828FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-86.368.687 -3.938.496Alınan Temettü12 34.402 52.672Alınan Faiz12 8.829.824 3.926.728FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.815.441 2.762.021Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 124.498.219 35.001.957Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -46.627.824 -32.239.936Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -2.054.954YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.689.020 2.802.925Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.680.642 2.802.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 8.146.646 5.343.721DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 6.466.004 8.146.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 67.137 3.453Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 914.942 500.229Ters Repo Alacakları5.21 44.493.184 8.206.443Finansal Varlıklar19 70.595.009 14.998.446TOPLAM VARLIKLAR116.070.272 23.708.571YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 5.778.948 0Krediler6 0 0Diğer Borçlar5 211.352 53.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.990.300 53.332TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)110.079.972 23.655.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.655.239 17.147.576Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.609.292 3.745.642Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 124.498.219 35.001.957Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -48.682.778 -32.239.936TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)110.079.972 23.655.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.829.824 3.926.728Temettü Gelirleri12 34.402 52.672Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.365.115 309.677Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.527.381 -8.190Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 8.378 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 23.058 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.788.158 4.280.887Yönetim Ücretleri8 -1.007.233 -412.670Saklama Ücretleri8 -46.088 -27.173Denetim Ücretleri8 -8.909 -19.038Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -98.617 -69.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -18.019 -6.724ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.178.866 -535.245ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.609.292 3.745.642NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.609.292 3.745.642DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.609.292 3.745.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842092BIST