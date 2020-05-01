***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.136.754 91.613.718
Net Dönem Karı (Zararı)
17.248.449 30.816.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.522.925 2.089.684
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.861.589 -10.073.263
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.743.528 -48.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 13.082.192 12.211.688
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
23.549.641 48.634.340
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
84.782 -1.083.012
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.905 -55.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.506.764 49.773.268
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.275.165 81.540.058
Alınan Faiz
12 4.861.589 10.073.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.409.787 -93.589.711
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 7.516.819
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -55.409.787 -101.106.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.273.033 -1.975.993
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.743.528 48.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.529.505 -1.927.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.858.403 3.785.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 328.898 1.858.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 329.079 1.858.445
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 585.054
Ters Repo Alacakları
5 1.000.622 500.350
Finansal Varlıklar
19 55.334.851 91.923.946
TOPLAM VARLIKLAR
56.664.552 94.867.795
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 2.709
Diğer Borçlar
5 71.218 110.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
71.218 113.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.593.334 94.754.672
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
94.754.672 157.528.349
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.248.449 30.816.034
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 7.516.819
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -55.409.787 -101.106.530
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.593.334 94.754.672
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.861.589 10.073.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -495.267 34.535.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -13.082.192 -12.211.688
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
26.743.528 48.741
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.027.658 32.445.725
Yönetim Ücretleri
8 -669.991 -1.498.605
Saklama Ücretleri
8 -54.024 -81.234
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.130
Kurul Ücretleri
8 -12.809 -28.822
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.456 -5.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -18.821 -7.211
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-779.209 -1.629.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.248.449 30.816.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.248.449 30.816.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.248.449 30.816.034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842093
BIST