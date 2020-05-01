***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.136.754 91.613.718Net Dönem Karı (Zararı)17.248.449 30.816.034NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.522.925 2.089.684Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.861.589 -10.073.263Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26.743.528 -48.741Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 13.082.192 12.211.688İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER23.549.641 48.634.340Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler84.782 -1.083.012Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-41.905 -55.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.506.764 49.773.268FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR22.275.165 81.540.058Alınan Faiz12 4.861.589 10.073.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.409.787 -93.589.711Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 7.516.819Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -55.409.787 -101.106.530YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.273.033 -1.975.993Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.743.528 48.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.529.505 -1.927.252DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.858.403 3.785.655DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 328.898 1.858.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 329.079 1.858.445Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 0 585.054Ters Repo Alacakları5 1.000.622 500.350Finansal Varlıklar19 55.334.851 91.923.946TOPLAM VARLIKLAR56.664.552 94.867.795YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 2.709Diğer Borçlar5 71.218 110.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)71.218 113.123TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.593.334 94.754.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)94.754.672 157.528.349Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 17.248.449 30.816.034Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 7.516.819Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -55.409.787 -101.106.530TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.593.334 94.754.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.861.589 10.073.263Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -495.267 34.535.409Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -13.082.192 -12.211.688Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri26.743.528 48.741ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.027.658 32.445.725Yönetim Ücretleri8 -669.991 -1.498.605Saklama Ücretleri8 -54.024 -81.234Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.130Kurul Ücretleri8 -12.809 -28.822Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.456 -5.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -18.821 -7.211ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-779.209 -1.629.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.248.449 30.816.034NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.248.449 30.816.034DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.248.449 30.816.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842093BIST