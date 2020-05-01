***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.252.317 9.850.271Net Dönem Karı (Zararı)5.962.540 2.312.278NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.992.456 -4.210.573Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.678.502 -4.459.406Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.313.954 248.833İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.900.903 7.289.160Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -8.561Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler33.124 -14.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.934.027 7.312.104FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.930.819 5.390.865Alınan Faiz12 3.678.502 4.459.406FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.148.952 -11.566.119Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 108.617.342 9.438.184Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -78.328.816 -21.004.303Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -17.139.574 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.103.365 -1.715.848NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.103.365 -1.715.848DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 3.411.875 5.127.723DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 308.510 3.411.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 308.658 3.422.629Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 0 0Finansal Varlıklar19 44.689.501 22.430.914TOPLAM VARLIKLAR44.998.159 25.853.543YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 50Diğer Borçlar5 116.438 83.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)116.438 83.314TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)44.881.721 25.770.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.770.229 35.024.070Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.962.540 2.312.278Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 108.617.342 9.438.184Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -95.468.390 -21.004.303TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)44.881.721 25.770.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.678.502 4.439.161Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 641.137 -1.249.476Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.313.955 -248.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 30.029ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.633.594 2.970.881Yönetim Ücretleri8 -563.916 -569.215Saklama Ücretleri8 -13.443 -18.346Denetim Ücretleri8 -9.108 -27.097Kurul Ücretleri8 -6.096 -6.066Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -58.519 -11.694Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -19.972 -26.185ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-671.054 -658.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.962.540 2.312.278NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.962.540 2.312.278DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.962.540 2.312.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842094BIST