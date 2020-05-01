***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 00:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.252.317 9.850.271
Net Dönem Karı (Zararı)
5.962.540 2.312.278
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.992.456 -4.210.573
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.678.502 -4.459.406
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.313.954 248.833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.900.903 7.289.160
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -8.561
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.124 -14.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.934.027 7.312.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.930.819 5.390.865
Alınan Faiz
12 3.678.502 4.459.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.148.952 -11.566.119
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 108.617.342 9.438.184
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -78.328.816 -21.004.303
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -17.139.574 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.103.365 -1.715.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.103.365 -1.715.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.411.875 5.127.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 308.510 3.411.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 308.658 3.422.629
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 0
Finansal Varlıklar
19 44.689.501 22.430.914
TOPLAM VARLIKLAR
44.998.159 25.853.543
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 50
Diğer Borçlar
5 116.438 83.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
116.438 83.314
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.881.721 25.770.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.770.229 35.024.070
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.962.540 2.312.278
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 108.617.342 9.438.184
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -95.468.390 -21.004.303
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.881.721 25.770.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.678.502 4.439.161
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 641.137 -1.249.476
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.313.955 -248.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 30.029
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.633.594 2.970.881
Yönetim Ücretleri
8 -563.916 -569.215
Saklama Ücretleri
8 -13.443 -18.346
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -27.097
Kurul Ücretleri
8 -6.096 -6.066
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -58.519 -11.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -19.972 -26.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-671.054 -658.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.962.540 2.312.278
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.962.540 2.312.278
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.962.540 2.312.278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842094
BIST