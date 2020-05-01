***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.698.690Net Dönem Karı (Zararı)27.472NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.709Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -12.696Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.139Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.718.149Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.525.439Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.240.329FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.711.386Alınan TemettüAlınan Faiz12 12.696Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.269.837Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.546.646Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -276.809Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)571.147Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-126NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)571.021DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 571.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 571.355Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 510.871Ters Repo Alacakları5 6.003.778Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar5 10.790Finansal Varlıklar19 3.248.134Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR10.344.928YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 33.023KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar5 14.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.619TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.297.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 27.472Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.546.646Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -276.809TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.297.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 12.696Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.023Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.139Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 10.790ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.522Yönetim Ücretleri8 -4.979Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -113MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -8.968Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -515Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.415ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.472FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.472DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842095BIST