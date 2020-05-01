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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2020 01:00
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.698.690
Net Dönem Karı (Zararı)
27.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.709
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.718.149
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.525.439
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.240.329
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.711.386
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 12.696
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.269.837
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.546.646
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -276.809
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
571.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
571.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 571.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 571.355
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 510.871
Ters Repo Alacakları
5 6.003.778
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
5 10.790
Finansal Varlıklar
19 3.248.134
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
10.344.928
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 33.023
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 14.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.619
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.297.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 27.472
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.546.646
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -276.809
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.297.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 12.696
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.023
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.139
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.790
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.522
Yönetim Ücretleri
8 -4.979
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -113
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -8.968
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -515
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.415
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.472
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.472



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842095


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Sterlin 8,7740 8,8180 % 1,54  
Frank 7,2096 7,2531 % 1,42  
Riyal 1,8548 1,8641 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.689 1,87  
Altın Gr. 378 378 -4,57  
Cumhuriyet 2.423 2.483 -28,90  
Tam 2.486 2.544 -29,60  
Yarım 1.211 1.244 -14,50  
Çeyrek 608 622 -7,20  
Gümüş.Ons 14,93 14,97 -0,02  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,01  
B. Petrol 26,72 26,72 0,05  
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