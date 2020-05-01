***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 01:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.833.021 -60.233.178
Net Dönem Karı (Zararı)
20.791.527 6.907.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.925.243 -6.886.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.437.174 -2.030.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-461.124 -1.974.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.026.945 -2.881.907
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.529.563 -62.283.949
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.360 73.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.530.923 -62.357.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.395.847 -62.263.586
Alınan Faiz
12 5.437.174 2.030.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.189.532 66.818.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 59.582.468 81.333.520
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -89.772.000 -14.515.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.356.511 6.585.278
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
461.124 1.974.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.895.387 8.559.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.559.829 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.664.442 8.559.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.664.442 8.559.829
Finansal Varlıklar
19 61.735.679 65.239.657
TOPLAM VARLIKLAR
64.400.121 73.799.486
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 72.441 73.801
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.441 73.801
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.327.680 73.725.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
73.725.685 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.791.527 6.907.229
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 59.582.468 81.333.520
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -89.772.000 -14.515.064
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
64.327.680 73.725.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.437.174 2.030.408
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.765.061 291.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.026.945 2.881.907
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 461.124 1.974.551
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.690.304 7.178.713
Yönetim Ücretleri
8 -793.679 -226.617
Saklama Ücretleri
8 -56.518 -22.836
Denetim Ücretleri
8 -9.108 -8.132
Kurul Ücretleri
8 -16.056 -6.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.416 -7.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-898.777 -271.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.791.527 6.907.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.791.527 6.907.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.791.527 6.907.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842098
BIST