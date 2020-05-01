***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.833.021 -60.233.178Net Dönem Karı (Zararı)20.791.527 6.907.229NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.925.243 -6.886.866Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.437.174 -2.030.408Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-461.124 -1.974.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.026.945 -2.881.907İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.529.563 -62.283.949Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.360 73.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.530.923 -62.357.750FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.395.847 -62.263.586Alınan Faiz12 5.437.174 2.030.408FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.189.532 66.818.456Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 59.582.468 81.333.520Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -89.772.000 -14.515.064YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.356.511 6.585.278Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi461.124 1.974.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.895.387 8.559.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 8.559.829 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.664.442 8.559.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.664.442 8.559.829Finansal Varlıklar19 61.735.679 65.239.657TOPLAM VARLIKLAR64.400.121 73.799.486YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 72.441 73.801TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.441 73.801TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)64.327.680 73.725.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)73.725.685 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.791.527 6.907.229Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 59.582.468 81.333.520Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -89.772.000 -14.515.064TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)64.327.680 73.725.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.437.174 2.030.408Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.765.061 291.847Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.026.945 2.881.907Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 461.124 1.974.551ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.690.304 7.178.713Yönetim Ücretleri8 -793.679 -226.617Saklama Ücretleri8 -56.518 -22.836Denetim Ücretleri8 -9.108 -8.132Kurul Ücretleri8 -16.056 -6.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -23.416 -7.605ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-898.777 -271.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.791.527 6.907.229NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.791.527 6.907.229DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.791.527 6.907.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842098BIST