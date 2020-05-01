***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.05.2020 01:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.024.426
Net Dönem Karı (Zararı)
7.155.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.192.491
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.124.676
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-21.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.046.500
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-191.112.094
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
155.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-191.267.350
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-191.149.102
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 1.124.676
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.278.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 190.278.982
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.556
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 275.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.315.807
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
19 196.273.914
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
197.589.721
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 155.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
155.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
197.434.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.155.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 190.278.982
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
197.434.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.124.676
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 197.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.046.500
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 21.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.390.036
Yönetim Ücretleri
8 -198.082
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -15.362
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -8.324
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -9.872
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.913
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-234.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.155.483
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.155.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.155.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842099
BIST