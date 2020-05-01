***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.024.426Net Dönem Karı (Zararı)7.155.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.192.491Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.124.676Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-21.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.046.500Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-191.112.094Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler155.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-191.267.350FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-191.149.102Alınan TemettüAlınan Faiz12 1.124.676Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI190.278.982Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 190.278.982Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)254.556Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 275.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.315.807Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar19 196.273.914Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR197.589.721YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar5 155.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)155.256TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)197.434.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.155.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 190.278.982Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)197.434.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.124.676Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 197.545Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.046.500Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 21.315Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ7.390.036Yönetim Ücretleri8 -198.082Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -15.362MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -8.324Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -9.872Komisyon ve Diğer İşlem ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.913ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-234.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.155.483FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.155.483DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.155.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842099BIST