***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2021 21:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
703.670 -431.862
Net Dönem Karı (Zararı)
689.167 918.900
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-428.042 -542.653
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -422.701 -688.895
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.401 -15.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 11.657 189.248
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -597 -27.710
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
19.247 -1.524.714
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-93.425 -2.943.195
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.195 -3.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
104.477 1.421.594
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
280.372 -1.148.467
Alınan Temettü
12 597 27.710
Alınan Faiz
12 422.701 688.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-641.388 -1.517
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -641.388 -1.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.282 -433.379
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.401 15.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.683 -418.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
498.073 916.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
576.756 498.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 583.394 498.362
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 405.735 316.194
Ters Repo Alacakları
5 3.005.753 3.001.869
Finansal Varlıklar
19 762.832 885.315
TOPLAM VARLIKLAR
4.757.714 4.701.740
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.148 9.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.148 9.953
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.739.566 4.691.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.691.787 3.774.404
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 689.167 918.900
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -641.388 -1.517
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.739.566 4.691.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 422.701 688.895
Temettü Gelirleri
12 597 27.710
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 346.890 440.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -11.657 -189.248
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 16.401 15.296
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
774.932 982.726
Yönetim Ücretleri
8 -4.952 -5.240
Saklama Ücretleri
8 -30.923 -11.727
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -978 -878
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.186 -20.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -18.732 -16.760
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-85.765 -63.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
689.167 918.900
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
689.167 918.900
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
689.167 918.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921257
BIST