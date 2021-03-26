***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI703.670 -431.862Net Dönem Karı (Zararı)689.167 918.900NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-428.042 -542.653Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -422.701 -688.895Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-16.401 -15.296Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 11.657 189.248Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -597 -27.710İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER19.247 -1.524.714Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-93.425 -2.943.195Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.195 -3.113İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler104.477 1.421.594FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR280.372 -1.148.467Alınan Temettü12 597 27.710Alınan Faiz12 422.701 688.895FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-641.388 -1.517Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -641.388 -1.517YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.282 -433.379Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.401 15.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.683 -418.083DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ498.073 916.156DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ576.756 498.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 583.394 498.362Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 405.735 316.194Ters Repo Alacakları5 3.005.753 3.001.869Finansal Varlıklar19 762.832 885.315TOPLAM VARLIKLAR4.757.714 4.701.740YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.148 9.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.148 9.953TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.739.566 4.691.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.691.787 3.774.404Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 689.167 918.900Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -641.388 -1.517TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.739.566 4.691.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 422.701 688.895Temettü Gelirleri12 597 27.710Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 346.890 440.073Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -11.657 -189.248Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 16.401 15.296ESAS FAALİYET GELİRLERİ774.932 982.726Yönetim Ücretleri8 -4.952 -5.240Saklama Ücretleri8 -30.923 -11.727Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -978 -878Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.186 -20.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -18.732 -16.760ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-85.765 -63.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)689.167 918.900NET DÖNEM KARI (ZARARI)689.167 918.900DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)689.167 918.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921257BIST