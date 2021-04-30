***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.766.455 27.136.754Net Dönem Karı (Zararı)11.130.674 17.248.449NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER136.210 -18.522.925Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.153.383 -4.861.589Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -943.438 -26.743.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.233.031 13.082.192İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER31.346.188 23.549.641Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.000.622 84.782Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler678.717 -41.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.666.849 23.506.764FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR42.613.072 22.275.165Alınan Faiz12 2.153.383 4.861.589FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.319.438 -55.409.787Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -43.319.438 -55.409.787YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.447.017 -28.273.033Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi943.438 26.743.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.390.455 -1.529.505DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 328.898 1.858.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.719.353 328.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.719.353 329.079Ters Repo Alacakları5 0 1.000.622Finansal Varlıklar19 22.435.152 55.334.851TOPLAM VARLIKLAR25.154.505 56.664.552YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 749.935 71.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)749.935 71.218TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.404.570 56.593.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)56.593.334 94.754.672Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.130.674 17.248.449Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -43.319.438 -55.409.787TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.404.570 56.593.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.153.383 4.861.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.462.995 -495.267Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.233.031 -13.082.192Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 943.438 26.743.528ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.326.785 18.027.658Yönetim Ücretleri8 -391.561 -669.991Saklama Ücretleri8 -26.492 -54.024Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -7.090 -12.809Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.235 -14.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -759.739 -18.821ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.196.111 -779.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.130.674 17.248.449NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.130.674 17.248.449DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.130.674 17.248.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933345BIST