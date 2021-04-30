***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.766.455 27.136.754
Net Dönem Karı (Zararı)
11.130.674 17.248.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
136.210 -18.522.925
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.153.383 -4.861.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -943.438 -26.743.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.233.031 13.082.192
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
31.346.188 23.549.641
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.000.622 84.782
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
678.717 -41.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.666.849 23.506.764
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
42.613.072 22.275.165
Alınan Faiz
12 2.153.383 4.861.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.319.438 -55.409.787
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -43.319.438 -55.409.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.447.017 -28.273.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
943.438 26.743.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.390.455 -1.529.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 328.898 1.858.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.719.353 328.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.719.353 329.079
Ters Repo Alacakları
5 0 1.000.622
Finansal Varlıklar
19 22.435.152 55.334.851
TOPLAM VARLIKLAR
25.154.505 56.664.552
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 749.935 71.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
749.935 71.218
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.404.570 56.593.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.593.334 94.754.672
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.130.674 17.248.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -43.319.438 -55.409.787
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.404.570 56.593.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.153.383 4.861.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.462.995 -495.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.233.031 -13.082.192
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 943.438 26.743.528
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.326.785 18.027.658
Yönetim Ücretleri
8 -391.561 -669.991
Saklama Ücretleri
8 -26.492 -54.024
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -7.090 -12.809
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.235 -14.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -759.739 -18.821
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.196.111 -779.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.130.674 17.248.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.130.674 17.248.449
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.130.674 17.248.449
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933345
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