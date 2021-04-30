***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.667.360 -9.698.689Net Dönem Karı (Zararı)16.910.213 27.472NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.163.238 -20.709Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.919.176 -12.696Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -91.214 126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.152.848 -8.139İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-153.333.511 -9.718.148Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -43.548.877 -6.525.439Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.331.684 47.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-112.116.318 -3.240.329FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-151.586.536 -9.711.385Alınan Faiz12 5.919.176 12.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.686.729 10.269.837Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 268.301.231 10.546.646Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -112.614.502 -276.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.019.369 571.148Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi91.214 -126NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.110.583 571.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 571.022 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 10.681.605 571.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 10.876.415 571.356Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 4.988.672 510.871Ters Repo Alacakları5 45.085.644 6.003.778Diğer Alacaklar5 0 10.790Finansal Varlıklar19 124.322.824 3.248.134TOPLAM VARLIKLAR185.273.555 10.344.929YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.924.980 33.023Diğer Borçlar5 454.324 14.597TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.379.304 47.620TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)182.894.251 10.297.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.297.309 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 16.910.213 27.472Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 268.301.231 10.546.646Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -112.614.502 -276.809TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)182.894.251 10.297.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.919.176 12.696Temettü Gelirleri12 113.815 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.418.167 14.023Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.152.848 8.139Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 91.214 -126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 18.064 10.790ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.713.284 45.522Yönetim Ücretleri8 -2.255.857 -4.979Saklama Ücretleri8 -76.554 -113Denetim Ücretleri8 -8.994 -8.968Kurul Ücretleri8 -21.239 -515Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -194.015 -1.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -246.412 -2.415ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.803.071 -18.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.910.213 27.472NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.910.213 27.472DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.910.213 27.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933346BIST