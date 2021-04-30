***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.667.360 -9.698.689
Net Dönem Karı (Zararı)
16.910.213 27.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.163.238 -20.709
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.919.176 -12.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -91.214 126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.152.848 -8.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-153.333.511 -9.718.148
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -43.548.877 -6.525.439
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.331.684 47.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.116.318 -3.240.329
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-151.586.536 -9.711.385
Alınan Faiz
12 5.919.176 12.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.686.729 10.269.837
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 268.301.231 10.546.646
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -112.614.502 -276.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.019.369 571.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
91.214 -126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.110.583 571.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 571.022 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.681.605 571.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 10.876.415 571.356
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.988.672 510.871
Ters Repo Alacakları
5 45.085.644 6.003.778
Diğer Alacaklar
5 0 10.790
Finansal Varlıklar
19 124.322.824 3.248.134
TOPLAM VARLIKLAR
185.273.555 10.344.929
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.924.980 33.023
Diğer Borçlar
5 454.324 14.597
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.379.304 47.620
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
182.894.251 10.297.309
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.297.309 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.910.213 27.472
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 268.301.231 10.546.646
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -112.614.502 -276.809
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
182.894.251 10.297.309
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.919.176 12.696
Temettü Gelirleri
12 113.815 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.418.167 14.023
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.152.848 8.139
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 91.214 -126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 18.064 10.790
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.713.284 45.522
Yönetim Ücretleri
8 -2.255.857 -4.979
Saklama Ücretleri
8 -76.554 -113
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -8.968
Kurul Ücretleri
8 -21.239 -515
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -194.015 -1.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -246.412 -2.415
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.803.071 -18.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.910.213 27.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.910.213 27.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.910.213 27.472
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933346
BIST