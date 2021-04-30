***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.201.826 -190.024.426Net Dönem Karı (Zararı)57.384.802 7.155.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.945.980 -7.192.491Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -46.536.028 -1.124.676Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -5.648.927 -21.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.761.025 -6.046.500İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-135.176.676 -191.112.094Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.027.163 155.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-142.203.839 -191.267.350FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-131.737.854 -191.149.102Alınan Faiz12 46.536.028 1.124.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.782.774 190.278.982Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 393.801.673 190.278.982Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -262.018.899 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.580.948 254.556Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.648.927 21.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.229.875 275.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 275.871 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 52.505.746 275.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 52.505.746 1.315.807Finansal Varlıklar19 341.278.714 196.273.914TOPLAM VARLIKLAR393.784.460 197.589.721YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.182.419 155.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.182.419 155.256TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)386.602.041 197.434.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)197.434.465 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 57.384.802 7.155.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 393.801.673 190.278.982Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -262.018.899 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)386.602.041 197.434.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 46.536.028 1.124.676Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 13.577.775 197.545Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.761.025 6.046.500Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 5.648.927 21.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 572.963 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ68.096.718 7.390.036Yönetim Ücretleri8 -3.751.678 -198.082Saklama Ücretleri8 -154.653 -15.362Denetim Ücretleri8 -8.994 -8.324Kurul Ücretleri8 -64.186 -9.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.732.405 -2.913ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.711.916 -234.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.384.802 7.155.483NET DÖNEM KARI (ZARARI)57.384.802 7.155.483DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)57.384.802 7.155.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933348BIST