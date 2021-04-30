***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.201.826 -190.024.426
Net Dönem Karı (Zararı)
57.384.802 7.155.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.945.980 -7.192.491
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.536.028 -1.124.676
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.648.927 -21.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.761.025 -6.046.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-135.176.676 -191.112.094
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.027.163 155.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-142.203.839 -191.267.350
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-131.737.854 -191.149.102
Alınan Faiz
12 46.536.028 1.124.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.782.774 190.278.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 393.801.673 190.278.982
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -262.018.899 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.580.948 254.556
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.648.927 21.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.229.875 275.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 275.871 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 52.505.746 275.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 52.505.746 1.315.807
Finansal Varlıklar
19 341.278.714 196.273.914
TOPLAM VARLIKLAR
393.784.460 197.589.721
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.182.419 155.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.182.419 155.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
386.602.041 197.434.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
197.434.465 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 57.384.802 7.155.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 393.801.673 190.278.982
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -262.018.899 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
386.602.041 197.434.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 46.536.028 1.124.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.577.775 197.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.761.025 6.046.500
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 5.648.927 21.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 572.963 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.096.718 7.390.036
Yönetim Ücretleri
8 -3.751.678 -198.082
Saklama Ücretleri
8 -154.653 -15.362
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -8.324
Kurul Ücretleri
8 -64.186 -9.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.732.405 -2.913
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.711.916 -234.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.384.802 7.155.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.384.802 7.155.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.384.802 7.155.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933348
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