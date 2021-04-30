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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:36



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.401.623 -16.252.317
Net Dönem Karı (Zararı)
2.547.568 5.962.540
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.577.857 -5.992.455
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.285.147 -3.678.502
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.707.290 -2.313.953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
23.146.765 -19.900.904
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -53.703 33.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.200.468 -19.934.028
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
23.116.476 -19.930.819
Alınan Faiz
12 4.285.147 3.678.502
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.315.217 13.148.952
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 57.211.831 108.617.342
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -84.527.048 -78.328.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 -17.139.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.406 -3.103.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.406 -3.103.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 308.510 3.411.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 394.916 308.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 395.683 308.658
Finansal Varlıklar
19 19.781.124 44.689.501
TOPLAM VARLIKLAR
20.176.807 44.998.159
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 62.735 116.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.735 116.438
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.114.072 44.881.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.881.721 25.770.229
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.547.568 5.962.540
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 57.211.831 108.617.342
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -84.527.048 -95.468.390
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.114.072 44.881.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.285.147 3.678.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 791.741 641.137
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.707.290 2.313.955
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.369.598 6.633.594
Yönetim Ücretleri
8 -757.553 -563.916
Saklama Ücretleri
8 -22.278 -13.443
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -6.473 -6.096
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.981 -58.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.751 -19.972
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-822.030 -671.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.547.568 5.962.540
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.547.568 5.962.540
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.547.568 5.962.540



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933349


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Gümüş.Ons 25,91 25,93 -0,18  
Gümüş Gr. 6,89 6,89 0,00  
B. Petrol 66,59 66,59 -1,46  
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