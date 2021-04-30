***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.401.623 -16.252.317Net Dönem Karı (Zararı)2.547.568 5.962.540NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.577.857 -5.992.455Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.285.147 -3.678.502Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.707.290 -2.313.953İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER23.146.765 -19.900.904Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -53.703 33.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.200.468 -19.934.028FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR23.116.476 -19.930.819Alınan Faiz12 4.285.147 3.678.502FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.315.217 13.148.952Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 57.211.831 108.617.342Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -84.527.048 -78.328.816Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 -17.139.574YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.406 -3.103.365NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.406 -3.103.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 308.510 3.411.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 394.916 308.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 395.683 308.658Finansal Varlıklar19 19.781.124 44.689.501TOPLAM VARLIKLAR20.176.807 44.998.159YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 62.735 116.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)62.735 116.438TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.114.072 44.881.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)44.881.721 25.770.229Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.547.568 5.962.540Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 57.211.831 108.617.342Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -84.527.048 -95.468.390TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.114.072 44.881.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.285.147 3.678.502Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 791.741 641.137Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.707.290 2.313.955ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.369.598 6.633.594Yönetim Ücretleri8 -757.553 -563.916Saklama Ücretleri8 -22.278 -13.443Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -6.473 -6.096Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.981 -58.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.751 -19.972ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-822.030 -671.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.547.568 5.962.540NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.547.568 5.962.540DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.547.568 5.962.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933349BIST