***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.436.216 -52.060.174Net Dönem Karı (Zararı)36.297.922 43.840.308NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.983.320 -23.251.272Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -43.427.939 -23.476.456Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 444.619 225.184İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-96.178.757 -96.125.666Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -97.817.100 -110.592.070Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -54.047 256.193İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.692.390 14.210.211FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-102.864.155 -75.536.630Alınan Faiz12 43.427.939 23.476.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.301.097 185.398.526Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.026.398.611 1.066.858.235Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.118.699.708 -881.459.709YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-151.737.313 133.338.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-151.737.313 133.338.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 167.328.796 33.990.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 15.591.483 167.328.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 15.637.681 168.160.111Ters Repo Alacakları5 209.409.868 111.592.768Finansal Varlıklar19 10.800.987 12.152.879TOPLAM VARLIKLAR235.848.536 291.905.758YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 286.947 340.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)286.947 340.994TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)235.561.589 291.564.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)291.564.764 62.325.930Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 36.297.922 43.840.308Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.026.398.611 1.066.858.235Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.118.699.708 -881.459.709TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)235.561.589 291.564.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 43.427.939 23.476.456Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -523.183 1.822.253Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -444.619 -225.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 21.341.954ESAS FAALİYET GELİRLERİ42.460.137 46.415.479Yönetim Ücretleri8 -4.656.149 -2.076.126Saklama Ücretleri8 -239.071 -173.631Denetim Ücretleri8 -9.021 -9.001Kurul Ücretleri8 -91.701 -43.274Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.143.064 -240.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -23.209 -32.502ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.162.215 -2.575.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.297.922 43.840.308NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.297.922 43.840.308DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.297.922 43.840.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933350BIST