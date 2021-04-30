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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:37



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.436.216 -52.060.174
Net Dönem Karı (Zararı)
36.297.922 43.840.308
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.983.320 -23.251.272
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -43.427.939 -23.476.456
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 444.619 225.184
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-96.178.757 -96.125.666
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -97.817.100 -110.592.070
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -54.047 256.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.692.390 14.210.211
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-102.864.155 -75.536.630
Alınan Faiz
12 43.427.939 23.476.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.301.097 185.398.526
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.026.398.611 1.066.858.235
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.118.699.708 -881.459.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-151.737.313 133.338.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-151.737.313 133.338.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 167.328.796 33.990.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.591.483 167.328.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 15.637.681 168.160.111
Ters Repo Alacakları
5 209.409.868 111.592.768
Finansal Varlıklar
19 10.800.987 12.152.879
TOPLAM VARLIKLAR
235.848.536 291.905.758
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 286.947 340.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
286.947 340.994
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.561.589 291.564.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
291.564.764 62.325.930
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 36.297.922 43.840.308
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.026.398.611 1.066.858.235
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.118.699.708 -881.459.709
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
235.561.589 291.564.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 43.427.939 23.476.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -523.183 1.822.253
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -444.619 -225.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 21.341.954
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.460.137 46.415.479
Yönetim Ücretleri
8 -4.656.149 -2.076.126
Saklama Ücretleri
8 -239.071 -173.631
Denetim Ücretleri
8 -9.021 -9.001
Kurul Ücretleri
8 -91.701 -43.274
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.143.064 -240.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.209 -32.502
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.162.215 -2.575.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.297.922 43.840.308
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.297.922 43.840.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.297.922 43.840.308



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933350


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