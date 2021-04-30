***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.144.912 -661.320.547Net Dönem Karı (Zararı)99.428.260 40.846.474NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-97.642.622 -45.845.254Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -77.742.862 -35.189.689Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.672.506 13.170Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.852.291 -10.399.590Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -374.963 -269.145İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-69.758.551 -691.780.601Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-41.639.280 -319.895.350Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.315.889 26.806.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.803.382 -398.691.646FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-67.972.913 -696.779.381Alınan Temettü12 374.963 269.145Alınan Faiz12 77.742.862 35.189.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.378.450 680.555.483Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.156.401.690 868.753.997Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.115.023.240 -188.198.514YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.523.362 19.234.936Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.672.506 -13.170NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.195.868 19.221.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 31.420.676 12.198.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 84.616.544 31.420.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 86.041.584 31.638.196Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 16.131.169 2.929.801Ters Repo Alacakları5 340.649.314 320.201.468Takas Alacakları5 7.990.066 0Finansal Varlıklar19 462.727.612 443.279.459TOPLAM VARLIKLAR913.539.745 798.048.924YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 1.988Diğer Borçlar5 1.585.723 26.899.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.585.723 26.901.612TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)911.954.022 771.147.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)771.147.312 49.745.355Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 99.428.260 40.846.474Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.156.401.690 868.753.997Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.115.023.240 -188.198.514TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)911.954.022 771.147.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 77.742.862 35.189.689Temettü Gelirleri12 374.963 269.145Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 18.153.458 -520.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.852.291 10.399.590Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1.672.506 -13.170Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5 41.913