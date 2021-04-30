***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.144.912 -661.320.547
Net Dönem Karı (Zararı)
99.428.260 40.846.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-97.642.622 -45.845.254
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -77.742.862 -35.189.689
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.672.506 13.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.852.291 -10.399.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -374.963 -269.145
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.758.551 -691.780.601
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.639.280 -319.895.350
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.315.889 26.806.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.803.382 -398.691.646
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.972.913 -696.779.381
Alınan Temettü
12 374.963 269.145
Alınan Faiz
12 77.742.862 35.189.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.378.450 680.555.483
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.156.401.690 868.753.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.115.023.240 -188.198.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.523.362 19.234.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.672.506 -13.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.195.868 19.221.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 31.420.676 12.198.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 84.616.544 31.420.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 86.041.584 31.638.196
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 16.131.169 2.929.801
Ters Repo Alacakları
5 340.649.314 320.201.468
Takas Alacakları
5 7.990.066 0
Finansal Varlıklar
19 462.727.612 443.279.459
TOPLAM VARLIKLAR
913.539.745 798.048.924
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 1.988
Diğer Borçlar
5 1.585.723 26.899.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.585.723 26.901.612
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
911.954.022 771.147.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
771.147.312 49.745.355
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 99.428.260 40.846.474
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.156.401.690 868.753.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.115.023.240 -188.198.514
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
911.954.022 771.147.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 77.742.862 35.189.689
Temettü Gelirleri
12 374.963 269.145
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.153.458 -520.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.852.291 10.399.590
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.672.506 -13.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5 41.913
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