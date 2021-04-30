***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.570.862 34.271.020
Net Dönem Karı (Zararı)
20.006.437 25.942.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.168.673 -22.488.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.943.155 -15.882.859
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -173.785 40.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -780.573 -5.832.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -271.160 -813.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.481.217 14.120.287
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.186.221 -350.934
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -35.387 -3.764.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
740.391 18.235.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.356.547 17.574.296
Alınan Temettü
12 271.160 813.865
Alınan Faiz
12 6.943.155 15.882.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.075.151 -66.759.463
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.075.151 -66.759.463
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.495.711 -32.488.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
173.785 -40.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.669.496 -32.529.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.254.672 42.783.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.924.168 10.254.672
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 22.040.661 10.347.967
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.418.925 2.335.421
Ters Repo Alacakları
5 20.038.356 8.004.984
Takas Alacakları
5 4.440.579 337.862
Finansal Varlıklar
19 59.152.651 71.169.039
TOPLAM VARLIKLAR
107.091.172 92.195.273
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.745 184
Diğer Borçlar
5 62.749 101.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.494 101.881
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.024.678 92.093.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.093.392 132.910.378
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.006.437 25.942.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.075.151 -66.759.463
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.024.678 92.093.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.943.155 15.882.859
Temettü Gelirleri
12 271.160 813.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.797.995 4.816.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 780.573 5.832.332
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 173.785 -40.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.966.668 27.305.278
Yönetim Ücretleri
8 -522.213 Ücretleri
8 -51.717 -85.184
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -19.862 -19.992
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -312.650 -364.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.528 -73.043
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-956.964 -1.362.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.009.704 25.942.477
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -3.267 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.006.437 25.942.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.006.437 25.942.477
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933353
BIST