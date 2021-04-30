***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.570.862 34.271.020Net Dönem Karı (Zararı)20.006.437 25.942.477NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.168.673 -22.488.468Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.943.155 -15.882.859Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -173.785 40.588Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -780.573 -5.832.332Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -271.160 -813.865İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.481.217 14.120.287Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -3.186.221 -350.934Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -35.387 -3.764.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler740.391 18.235.789FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.356.547 17.574.296Alınan Temettü12 271.160 813.865Alınan Faiz12 6.943.155 15.882.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.075.151 -66.759.463Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.075.151 -66.759.463YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.495.711 -32.488.443Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi173.785 -40.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.669.496 -32.529.031DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 10.254.672 42.783.703DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 21.924.168 10.254.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 22.040.661 10.347.967Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 1.418.925 2.335.421Ters Repo Alacakları5 20.038.356 8.004.984Takas Alacakları5 4.440.579 337.862Finansal Varlıklar19 59.152.651 71.169.039TOPLAM VARLIKLAR107.091.172 92.195.273YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.745 184Diğer Borçlar5 62.749 101.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)66.494 101.881TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)107.024.678 92.093.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)92.093.392 132.910.378Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.006.437 25.942.477Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.075.151 -66.759.463TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)107.024.678 92.093.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.943.155 15.882.859Temettü Gelirleri12 271.160 813.865Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.797.995 4.816.810Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 780.573 5.832.332Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 173.785 -40.588ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.966.668 27.305.278Yönetim Ücretleri8 -522.213 Ücretleri8 -51.717 -85.184Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -19.862 -19.992Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -312.650 -364.128Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -41.528 -73.043ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-956.964 -1.362.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.009.704 25.942.477FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -3.267 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.006.437 25.942.477DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.006.437 25.942.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933353BIST