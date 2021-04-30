***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.803.047 -77.504.461
Net Dönem Karı (Zararı)
22.525.630 10.609.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.573.269 -10.399.985
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.530.854 -8.829.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 14.177 -8.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.915.908 -1.527.381
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -140.684 -34.402
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.426.946 -86.577.994
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.585.811 -92.514.962
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.841.135 5.936.968
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-57.474.585 -86.368.687
Alınan Temettü
12 140.684 34.402
Alınan Faiz
12 13.530.854 8.829.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.792.485 75.815.441
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 294.187.731 124.498.219
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -242.395.246 -46.627.824
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.054.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.989.438 -1.689.020
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.177 8.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.975.261 -1.680.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.466.004 8.146.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 14.441.265 6.466.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14.651.795 6.549.058
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.541.691 914.942
Ters Repo Alacakları
5 35.068.657 38.011.263
Finansal Varlıklar
19 131.285.109 70.595.009
TOPLAM VARLIKLAR
186.547.252 116.070.272
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 5.778.948
Diğer Borçlar
5 2.149.165 211.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.149.165 5.990.300
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
184.398.087 110.079.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
110.079.972 23.655.239
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 22.525.630 10.609.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 294.187.731 124.498.219
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -242.395.246 -48.682.778
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
184.398.087 110.079.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.530.854 8.829.824
Temettü Gelirleri
12 140.684 34.402
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.370.876 1.365.115
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.915.908 1.527.381
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -14.177 8.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60 23.058
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.944.205 11.788.158
Yönetim Ücretleri
8 -3.941.695 -1.007.233
Saklama Ücretleri
8 -115.919 -46.088
Denetim Ücretleri
8 -9.021 -8.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -259.242 -98.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -92.698 -18.019
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.418.575 -1.178.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.525.630 10.609.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.525.630 10.609.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.525.630 10.609.292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933356
BIST