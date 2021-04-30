Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:38



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.803.047 -77.504.461
Net Dönem Karı (Zararı)
22.525.630 10.609.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.573.269 -10.399.985
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.530.854 -8.829.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 14.177 -8.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.915.908 -1.527.381
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -140.684 -34.402
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.426.946 -86.577.994
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.585.811 -92.514.962
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.841.135 5.936.968
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-57.474.585 -86.368.687
Alınan Temettü
12 140.684 34.402
Alınan Faiz
12 13.530.854 8.829.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.792.485 75.815.441
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 294.187.731 124.498.219
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -242.395.246 -46.627.824
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.054.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.989.438 -1.689.020
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.177 8.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.975.261 -1.680.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.466.004 8.146.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 14.441.265 6.466.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14.651.795 6.549.058
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.541.691 914.942
Ters Repo Alacakları
5 35.068.657 38.011.263
Finansal Varlıklar
19 131.285.109 70.595.009
TOPLAM VARLIKLAR
186.547.252 116.070.272
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 5.778.948
Diğer Borçlar
5 2.149.165 211.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.149.165 5.990.300
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
184.398.087 110.079.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
110.079.972 23.655.239
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 22.525.630 10.609.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 294.187.731 124.498.219
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -242.395.246 -48.682.778
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
184.398.087 110.079.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.530.854 8.829.824
Temettü Gelirleri
12 140.684 34.402
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.370.876 1.365.115
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.915.908 1.527.381
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -14.177 8.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60 23.058
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.944.205 11.788.158
Yönetim Ücretleri
8 -3.941.695 -1.007.233
Saklama Ücretleri
8 -115.919 -46.088
Denetim Ücretleri
8 -9.021 -8.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -259.242 -98.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -92.698 -18.019
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.418.575 -1.178.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.525.630 10.609.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.525.630 10.609.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.525.630 10.609.292



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933356


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:251.401
Değişim :  -0,00% |  -0,05
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler15:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,32 14.200.222 % 10,00  
INTEM 44,26 8.506.807 % 9,99  
MERIT 253,30 1.265.924 % 9,99  
KSTUR 292,00 823.203 % 9,98  
TIRE 6,18 1.947.584 % 9,96  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Dolar 8,2625 8,2648 % 0,75  
Euro 9,9778 9,9949 % 0,31  
Sterlin 11,4521 11,5096 % 0,47  
Frank 9,0416 9,0961 % 0,63  
Riyal 2,1963 2,2073 % 0,75  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -1,66  
Altın Gr. 470 470 2,60  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 -0,07  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 0,00  
B. Petrol 66,62 66,62 -1,43  
Seans Raporu 15:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru