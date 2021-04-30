***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.803.047 -77.504.461Net Dönem Karı (Zararı)22.525.630 10.609.292NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.573.269 -10.399.985Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.530.854 -8.829.824Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 14.177 -8.378Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.915.908 -1.527.381Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -140.684 -34.402İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-59.426.946 -86.577.994Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-55.585.811 -92.514.962Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.841.135 5.936.968FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-57.474.585 -86.368.687Alınan Temettü12 140.684 34.402Alınan Faiz12 13.530.854 8.829.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.792.485 75.815.441Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 294.187.731 124.498.219Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -242.395.246 -46.627.824Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -2.054.954YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.989.438 -1.689.020Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-14.177 8.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.975.261 -1.680.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 6.466.004 8.146.646DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 14.441.265 6.466.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 14.651.795 6.549.058Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 5.541.691 914.942Ters Repo Alacakları5 35.068.657 38.011.263Finansal Varlıklar19 131.285.109 70.595.009TOPLAM VARLIKLAR186.547.252 116.070.272YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 5.778.948Diğer Borçlar5 2.149.165 211.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.149.165 5.990.300TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)184.398.087 110.079.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)110.079.972 23.655.239Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 22.525.630 10.609.292Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 294.187.731 124.498.219Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -242.395.246 -48.682.778TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)184.398.087 110.079.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.530.854 8.829.824Temettü Gelirleri12 140.684 34.402Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.370.876 1.365.115Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.915.908 1.527.381Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -14.177 8.378Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler60 23.058ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.944.205 11.788.158Yönetim Ücretleri8 -3.941.695 -1.007.233Saklama Ücretleri8 -115.919 -46.088Denetim Ücretleri8 -9.021 -8.909Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -259.242 -98.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -92.698 -18.019ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.418.575 -1.178.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.525.630 10.609.292NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.525.630 10.609.292DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.525.630 10.609.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933356BIST