***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.295.391 6.212.395Net Dönem Karı (Zararı)5.379.181 4.347.110NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER179.290 -1.565.955Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -127.471 -88.246Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 48.884 -178.950Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 340.721 -1.218.539Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -82.844 -80.220İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.064.177 3.262.774Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.290 630.665Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 192.053 -1.228.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.254.940 3.861.050FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.505.706 6.043.929Alınan Temettü12 82.844 80.220Alınan Faiz12 127.471 88.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.723.693 -7.030.954Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.402.055 18.508.877Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -28.678.362 -25.539.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-571.698 -818.559Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-48.884 178.950NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-620.582 -639.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.207.938 1.847.547DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 587.356 1.207.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 590.061 1.208.368Ters Repo Alacakları5 1.001.918 1.000.628Finansal Varlıklar19 35.044.302 8.132.358TOPLAM VARLIKLAR36.636.281 10.341.354YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 833.960 641.907TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)833.960 641.907TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.802.321 9.699.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.699.447 12.383.291Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.379.181 4.347.110Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 49.402.055 18.508.877Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -28.678.362 -25.539.831TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)35.802.321 9.699.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 127.471 88.246Temettü Gelirleri12 82.844 80.220Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 6.128.523 3.117.265Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -340.721 1.218.539Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -48.884 178.950ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.949.233 4.683.220Yönetim Ücretleri8 -359.330 -236.485Saklama Ücretleri8 -27.997 -52.471Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -4.011 -2.477Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -31.982 -16.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -137.738 -18.743ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-570.052 -336.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.379.181 4.347.110NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.379.181 4.347.110DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.379.181 4.347.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933357BIST