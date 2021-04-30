***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.295.391 6.212.395
Net Dönem Karı (Zararı)
5.379.181 4.347.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
179.290 -1.565.955
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -127.471 -88.246
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 48.884 -178.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 340.721 -1.218.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -82.844 -80.220
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.064.177 3.262.774
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.290 630.665
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 192.053 -1.228.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.254.940 3.861.050
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.505.706 6.043.929
Alınan Temettü
12 82.844 80.220
Alınan Faiz
12 127.471 88.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.723.693 -7.030.954
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.402.055 18.508.877
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -28.678.362 -25.539.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-571.698 -818.559
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-48.884 178.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-620.582 -639.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.207.938 1.847.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 587.356 1.207.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 590.061 1.208.368
Ters Repo Alacakları
5 1.001.918 1.000.628
Finansal Varlıklar
19 35.044.302 8.132.358
TOPLAM VARLIKLAR
36.636.281 10.341.354
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 833.960 641.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
833.960 641.907
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.802.321 9.699.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.699.447 12.383.291
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.379.181 4.347.110
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.402.055 18.508.877
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -28.678.362 -25.539.831
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.802.321 9.699.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 127.471 88.246
Temettü Gelirleri
12 82.844 80.220
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.128.523 3.117.265
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -340.721 1.218.539
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -48.884 178.950
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.949.233 4.683.220
Yönetim Ücretleri
8 -359.330 -236.485
Saklama Ücretleri
8 -27.997 -52.471
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -4.011 -2.477
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.982 -16.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -137.738 -18.743
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-570.052 -336.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.379.181 4.347.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.379.181 4.347.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.379.181 4.347.110
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933357
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