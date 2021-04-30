***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.708.533 -2.107.011
Net Dönem Karı (Zararı)
8.418.851 3.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.044.971 -7.440
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.433.437 -2.863
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -445.819 -4.746
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.165.715 169
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.515.850 -2.106.206
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.401.496 123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.917.346 -2.106.329
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.141.970 -2.109.874
Alınan Faiz
12 2.433.437 2.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.151.978 2.359.898
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 80.404.952 2.359.898
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -34.252.974 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.443.445 252.887
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
445.819 4.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.889.264 257.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 257.633 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.146.897 257.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.