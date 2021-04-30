***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.708.533 -2.107.011Net Dönem Karı (Zararı)8.418.851 3.772NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.044.971 -7.440Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.433.437 -2.863Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -445.819 -4.746Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.165.715 169İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.515.850 -2.106.206Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.401.496 123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-44.917.346 -2.106.329FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.141.970 -2.109.874Alınan Faiz12 2.433.437 2.863FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.151.978 2.359.898Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 80.404.952 2.359.898Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -34.252.974 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.443.445 252.887Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi445.819 4.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.889.264 257.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 257.633 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 6.146.897 257.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.