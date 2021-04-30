***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.155.442 6.395.425
Net Dönem Karı (Zararı)
5.425.736 2.822.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.599.089 171.472
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.111.440 -929.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -391.560 -218.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.096.089 1.319.146
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.093.529 2.472.189
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.495.855 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.222.022 267.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.819.696 2.205.157
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.266.882 5.466.121
Alınan Faiz
12 1.111.440 929.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.677.196 -5.732.742
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 83.960.276 20.249.856
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -75.283.080 -25.982.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-478.246 662.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
391.560 218.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.686 881.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.559.106 678.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.472.420 1.559.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.472.420 1.559.106
Takas Alacakları
5 1.495.855 0
Finansal Varlıklar
19 23.403.848 9.488.063
TOPLAM VARLIKLAR
26.372.123 11.047.169
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.554.093 347.868
Diğer Borçlar
5 41.559 25.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.595.652 373.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.776.471 10.673.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.673.539 13.583.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.425.736 2.822.460
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 83.960.276 20.249.856
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -75.283.080 -25.982.598
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.776.471 10.673.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.111.440 929.304
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.284.208 3.145.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.096.089 -1.319.146
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 391.560 218.370
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.883.297 2.973.541
Yönetim Ücretleri
8 -270.817 -102.507
Saklama Ücretleri
8 -15.447 -16.560
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -5.279 -2.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -157.024 -20.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-457.561 -151.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.425.736 2.822.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.425.736 2.822.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.425.736 2.822.460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933359
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