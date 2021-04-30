***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.155.442 6.395.425Net Dönem Karı (Zararı)5.425.736 2.822.460NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.599.089 171.472Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.111.440 -929.304Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -391.560 -218.370Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.096.089 1.319.146İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.093.529 2.472.189Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.495.855 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.222.022 267.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.819.696 2.205.157FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.266.882 5.466.121Alınan Faiz12 1.111.440 929.304FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.677.196 -5.732.742Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 83.960.276 20.249.856Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -75.283.080 -25.982.598YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-478.246 662.683Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi391.560 218.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.686 881.053DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.559.106 678.053DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.472.420 1.559.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.472.420 1.559.106Takas Alacakları5 1.495.855 0Finansal Varlıklar19 23.403.848 9.488.063TOPLAM VARLIKLAR26.372.123 11.047.169YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.554.093 347.868Diğer Borçlar5 41.559 25.762TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.595.652 373.630TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.776.471 10.673.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.673.539 13.583.821Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.425.736 2.822.460Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 83.960.276 20.249.856Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -75.283.080 -25.982.598TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.776.471 10.673.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.111.440 929.304Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.284.208 3.145.013Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.096.089 -1.319.146Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 391.560 218.370ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.883.297 2.973.541Yönetim Ücretleri8 -270.817 -102.507Saklama Ücretleri8 -15.447 -16.560Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -5.279 -2.013Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -157.024 -20.893ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-457.561 -151.081ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.425.736 2.822.460NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.425.736 2.822.460DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.425.736 2.822.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933359BIST