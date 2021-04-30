Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:39



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.155.442 6.395.425
Net Dönem Karı (Zararı)
5.425.736 2.822.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.599.089 171.472
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.111.440 -929.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -391.560 -218.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.096.089 1.319.146
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.093.529 2.472.189
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.495.855 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.222.022 267.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.819.696 2.205.157
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.266.882 5.466.121
Alınan Faiz
12 1.111.440 929.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.677.196 -5.732.742
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 83.960.276 20.249.856
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -75.283.080 -25.982.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-478.246 662.683
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
391.560 218.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.686 881.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.559.106 678.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.472.420 1.559.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.472.420 1.559.106
Takas Alacakları
5 1.495.855 0
Finansal Varlıklar
19 23.403.848 9.488.063
TOPLAM VARLIKLAR
26.372.123 11.047.169
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.554.093 347.868
Diğer Borçlar
5 41.559 25.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.595.652 373.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.776.471 10.673.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.673.539 13.583.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.425.736 2.822.460
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 83.960.276 20.249.856
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -75.283.080 -25.982.598
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.776.471 10.673.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.111.440 929.304
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.284.208 3.145.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.096.089 -1.319.146
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 391.560 218.370
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.883.297 2.973.541
Yönetim Ücretleri
8 -270.817 -102.507
Saklama Ücretleri
8 -15.447 -16.560
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -5.279 -2.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -157.024 -20.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-457.561 -151.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.425.736 2.822.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.425.736 2.822.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.425.736 2.822.460



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933359


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:561.403
Değişim :  0,08% |  1,14
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler15:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,32 14.271.179 % 10,00  
INTEM 44,26 8.537.346 % 9,99  
MERIT 253,30 1.265.924 % 9,99  
KSTUR 292,00 823.203 % 9,98  
PRKME 5,63 24.318.800 % 9,96  
daha fazla
15:56 Alış Satış %  
Dolar 8,2718 8,2748 % 0,88  
Euro 10,0014 10,0079 % 0,44  
Sterlin 11,4325 11,4898 % 0,30  
Frank 9,0362 9,0907 % 0,57  
Riyal 2,1965 2,2076 % 0,76  
daha fazla
15:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -3,54  
Altın Gr. 469 470 2,29  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,11 26,13 0,01  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 0,00  
B. Petrol 66,73 66,73 -1,32  
Seans Raporu 15:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru