***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:49
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.024.664 -10.183.777
Net Dönem Karı (Zararı)
47.816.155 11.972.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
33.613.466 -47.023.881
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -588.148 -183.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 34.201.614 -46.840.538
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-263.042.433 24.683.970
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-263.438.971 24.658.554
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
396.538 25.416
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-181.612.812 -10.367.120
Alınan Faiz
12 588.148 183.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.372.738 9.550.718
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 558.693.034 58.338.235
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -377.320.296 -32.237.491
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 -16.550.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.074 -633.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.074 -633.059
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 108.890 741.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 456.964 108.890
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 456.964 108.890
Finansal Varlıklar
19 278.895.821 49.658.464
TOPLAM VARLIKLAR
279.352.785 49.767.354
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.869 798
Diğer Borçlar
5 486.947 92.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
489.816 93.278
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
278.862.969 49.674.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
49.674.076 28.150.567
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 47.816.155 11.972.791
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 558.693.034 58.338.235
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -377.320.296 -48.787.517
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
278.862.969 49.674.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 588.148 183.343
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 85.366.194 -34.439.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -34.201.614 46.840.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 71
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.752.728 12.584.745
Yönetim Ücretleri
8 -3.626.263 -511.720
Saklama Ücretleri
8 -194.110 -28.719
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -42.605 -6.142
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -48.493 -5.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.108 -51.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.936.573 -611.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.816.155 11.972.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.816.155 11.972.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.816.155 11.972.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933365
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