***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-181.024.664 -10.183.777Net Dönem Karı (Zararı)47.816.155 11.972.791NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER33.613.466 -47.023.881Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -588.148 -183.343Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 34.201.614 -46.840.538İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-263.042.433 24.683.970Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-263.438.971 24.658.554Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler396.538 25.416FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-181.612.812 -10.367.120Alınan Faiz12 588.148 183.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI181.372.738 9.550.718Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 558.693.034 58.338.235Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -377.320.296 -32.237.491Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 -16.550.026YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)348.074 -633.059NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)348.074 -633.059DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 108.890 741.949DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 456.964 108.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 456.964 108.890Finansal Varlıklar19 278.895.821 49.658.464TOPLAM VARLIKLAR279.352.785 49.767.354YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.869 798Diğer Borçlar5 486.947 92.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)489.816 93.278TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)278.862.969 49.674.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)49.674.076 28.150.567Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 47.816.155 11.972.791Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 558.693.034 58.338.235Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -377.320.296 -48.787.517TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)278.862.969 49.674.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 588.148 183.343Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 85.366.194 -34.439.207Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -34.201.614 46.840.538Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 71ESAS FAALİYET GELİRLERİ51.752.728 12.584.745Yönetim Ücretleri8 -3.626.263 -511.720Saklama Ücretleri8 -194.110 -28.719Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -42.605 -6.142Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -48.493 -5.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -16.108 -51.082ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.936.573 -611.954ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.816.155 11.972.791NET DÖNEM KARI (ZARARI)47.816.155 11.972.791DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)47.816.155 11.972.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933365BIST