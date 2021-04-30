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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:50



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.961.512
Net Dönem Karı (Zararı)
17.415.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.243.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.777.679
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -397.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.068.478
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-104.911.229
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.509.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.420.322
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-103.739.191
Alınan Temettü
12 2.162
Alınan Faiz
12 3.775.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.154.645
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.154.645
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.133
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
397.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
590.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 590.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 590.885
Finansal Varlıklar
19 119.488.800
TOPLAM VARLIKLAR
120.079.685
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.509.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.509.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
117.570.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.415.947
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.154.645
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
117.570.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.775.517
Temettü Gelirleri
12 2.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.970.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.068.478
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 397.752
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.214.410
Yönetim Ücretleri
8 -210.598
Saklama Ücretleri
8 -71.983
Denetim Ücretleri
8 -14.191
Kurul Ücretleri
8 -17.772
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.474.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.798.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.415.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.415.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.415.947



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933368


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,11 26,13 0,01  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 0,00  
B. Petrol 66,73 66,73 -1,32  
Seans Raporu 15:46
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