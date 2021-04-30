***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.961.512Net Dönem Karı (Zararı)17.415.947NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.243.909Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.777.679Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -397.752Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -12.068.478İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-104.911.229Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.509.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-107.420.322FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-103.739.191Alınan Temettü12 2.162Alınan Faiz12 3.775.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.154.645Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 100.154.645Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)193.133Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi397.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)590.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 590.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 590.885Finansal Varlıklar19 119.488.800TOPLAM VARLIKLAR120.079.685YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.509.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.509.093TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)117.570.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 17.415.947Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 100.154.645Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)117.570.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.775.517Temettü Gelirleri12 2.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.970.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 12.068.478Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 397.752ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.214.410Yönetim Ücretleri8 -210.598Saklama Ücretleri8 -71.983Denetim Ücretleri8 -14.191Kurul Ücretleri8 -17.772Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.234Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.474.685ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.798.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.415.947NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.415.947DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.415.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933368BIST